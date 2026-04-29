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रामधनी यादव की नितिन नवीन संग तस्वीर, तेजस्वी यादव ने शेयर कर बताया NDA नेता; ईओ मर्डर केस पर सियासत

Apr 29, 2026 01:38 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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एक्स पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, ‘भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिनदहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने “मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में” से प्रेरित सुशासनी अपराधी, बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है।'

रामधनी यादव की नितिन नवीन संग तस्वीर, तेजस्वी यादव ने शेयर कर बताया NDA नेता; ईओ मर्डर केस पर सियासत

बिहार के भागलपुर में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण यादव की हत्या के बाद पुलिस रामधनी यादव नाम के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया है। रामधनी यादव उपसभापति नीलम देवी का पति है। सुल्तानपुर में ईओ हत्याकांड और फिर पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज है। अब एनकाउंटर में मारे गए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव को लेकर अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और कहा है दावा किया है कि जिस रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ है वो एनडीए का नेता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ रामधनी यादव की तस्वीर शेयर कर बड़े दावे किए हैं।

एक्स पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, ‘भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिनदहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने “मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में” से प्रेरित सुशासनी अपराधी, बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों/विधायकों का नजदीकी है। जंगलराज का बेसुरा राग अलपाने वाले हत्यारे एनडीए नेताओं के बारे में क्या कहेंगे?’

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सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख

इधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार के अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने और उनके परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मंगलवार की शाम भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि यह अत्यंत दुःखद घटना है। उन्होंने कहा कि दिवंगत अधिकारी ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही दिवंगत अधिकारी के दाह-संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ कराया जाएगा।उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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