सीएम नीतीश को प्रसाद खिला कर ऐसी हालत कर दी क्या? तेजस्वी यादव ने वीडियो दिखा BJP को घेरा
तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी को भी लपेटा है।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के नेता एक-दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी को भी लपेटा है और पूछा है कि क्या बीजेपी के इशारे पर प्रसाद खिलाकर सीएम नीतीश की ऐसी हालत कर दी गई?
एक्स पर तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकते करते मा॰ मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे है? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी ख़ास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्यक यह सच्चाई जानना चाहते है?’
राष्ट्रगान के अपमान का लगा था आरोप
आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। इससे पहले मार्च के महीने में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें सीएम नीतीश राष्ट्रगान के दौरान हिलते-डुलते और हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव ने उस वक्त इसे राष्ट्रगान का अपमान कहा था। यह मुद्दा बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा था। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से माफी मांगने की भी मांग की थी।