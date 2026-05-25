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दिल्ली में जुट रहा लालू परिवार, तेजस्वी के बेटे इराज के बर्थडे पर जश्न की तैयारी, नेताओं को भी न्योता

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
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Iraj Lalu Yadav Birthday: राजद नेता तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के मौके पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़े जश्न की तैयारी है। इराज का बर्थडे मनाने लालू-राबड़ी का परिवार दिल्ली में जुट रहा है।

दिल्ली में जुट रहा लालू परिवार, तेजस्वी के बेटे इराज के बर्थडे पर जश्न की तैयारी, नेताओं को भी न्योता

Iraj Lalu Yadav Birthday: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए राजद का प्रथम परिवार दिल्ली में जुट रहा है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में मनाया जाएगा, जहां लालू यादव की चौथी बेटी रागिनी यादव रहती हैं। रागिनी के पति राहुल यादव समाजवादी पार्टी (एसपी) से जुड़े हैं। राहुल के पिता जितेंद्र यादव सपा से विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव बेटे के जन्मदिन की तैयारियों में जुटने के लिए रविवार को ही पटना से दिल्ली चले गए थे। याद दिला दें कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने 27 मई को कोलकाता में इराज को जन्म दिया था।

लालू यादव ने इकलौते पोते के जन्म के अगले दिन बच्चे का नाम इराज लालू यादव रखा था और यह भी बताया था कि क्यों यह नाम रखा गया। लालू यादव ने बताया था कि तेजस्वी के बेटे का जन्म बड़े मंगल के दिन हुआ है, इसलिए उसका नाम भगवान हनुमान के नाम पर इराज रखा गया है। इराज संस्कृत का शब्द है, जिसके कई मतलबों में एक अर्थ हनुमान जी भी हैं। लालू यादव ने इसी तरह 27 मार्च को चैत्र नवरात्र के छठे दिन पैदा हुई तेजस्वी की बेटी का नाम कात्यायनी रखा था। 27 मई को गाजियाबाद में इराज के पहले जन्मदिन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, भोला यादव, चितरंजन गगन समेत पार्टी के सांसद, विधायक और दूसरे नेता भी शामिल होंगे।

विपक्षी दलों के नेताओं का हो सकता है बड़ा जुटान

तेजस्वी के बेटे इराज के बर्थडे को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं को लालू परिवार ने इस मौके पर आने का निमंत्रण भेजा है। बर्थडे समारोह में राजद के साथ-साथ दूसरे दलों के भी बड़े नेताओं का जुटान हो सकता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, जो इराज के पैदा होने के बाद बच्चे को देखने कोलकाता के निजी अस्पताल भी गई थीं।

लालू-राबड़ी ने तेजस्वी-राजश्री के बेटे का नाम Iraj Lalu Yadav रखा, क्या है इराज का मतलब?

राजद के सांसद, विधायक और विधान पार्षद के साथ-साथ सपा के कई नेता इराज के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी में शामिल होंगे। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में जश्न का यह पहला मौका है। पोते के बर्थडे के बहाने विपक्ष के नेताओं को जुटाकर लालू यादव अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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