तेजस्वी यादव धनतेरस पर 80 लाख की नई EV कार में दिखे, फुल चार्ज में पटना से लखनऊ की रेंज
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को पटना में नई लग्जरी ईवी कार में नजर आए। इसकी कीमत लगभग 80 लाख बताई जा रही है, जो फुल चार्ज में पटना से लखनऊ तक की रेंज कवर कर सकती है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धनतेरस के मौके पर नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार में नजर आए हैं। 7 सीटर की इस ईवी कार की कीमत लगभग 80 लाख बताई जा रही है। इसमें पावरफुल बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार लगभग 500 से 550 किलोमीटर तक की रेंज देती है। यानी कि सिंगल चार्ज में पटना से लखनऊ तक पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपनी नई ईवी कार में बैठकर बेटी कात्यायनी को घुमाते नजर आए।
आमतौर पर धनतेरस के मौके पर नए वाहनों की खरीद का चलन है। हालांकि, तेजस्वी यादव धनतेरस पर जिस नई गाड़ी में नजर आए, वो उन्होंने खुद खरीदी है या फिर किसी और की है, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकती है। उनके नई लग्जरी कार में घूमते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तेजस्वी पटना स्थित अपने सरकारी आवास से नई ईवी कार से निकलते नजर आए। उनके साथ बेटी कात्यायनी भी मौजूद रही।
जिस गाड़ी में तेजस्वी घूम रहे वो एमजी मोटर्स की है
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस कार में घूमते नजर आए, वो MG M9 EV बताई जा रही है। इसे एमजी मोटर्स (मॉरिस गैराज) कंपनी बेचती है। यह एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, इसकी ऑन रोड कीमत और अधिक हो सकती है।
MG M9 EV की खासियत इसका लग्जरी अनुभव है। मल्टी यूटिलिटी कैटगरी की इस गाड़ी के अंदर बीच की जो सीटें हैं, वो विमान में फर्स्ट क्लास की यात्रा जैसा अनुभव देती है। इस कार में कुल 7 सीटें हैं। सबसे पीछे की सीटों पर बैठे व्यक्ति को भी आरामदायक अनुभव मिलता है। इस कार में एनएमसी 90 किलोवाट क्षमता वाली बैटरी लगी है, जिसकी रेंज 548 किलोमीटर बताई गई है। यानी कि सिंगल चार्ज में पटना से लखनऊ तक की रेंज देती है।
तेजस्वी के पास पहले नहीं कोई कार
तेजस्वी यादव ने यह नई लग्जरी ईवी कार खुद खरीदी है या नहीं, यह तो पता नहीं चल पाया है। मगर पहले से उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। वैशाली जिले के राघोपुर से विधायक तेजस्वी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा पेश किया था, उसमें बताया कि उनके पास कोई भी बाइक, कार या अन्य गाड़ी नहीं है। तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव के नाम पर भी कोई कार या टूव्हीलर नहीं है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।