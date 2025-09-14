दौड़ कर आया और तेजस्वी यादव के पैरों में लेट गया युवक, बिहार के नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में चूक

जब वो हेलिकॉप्टर के पास खड़े थे तब ही एक शख्स दौड़ कर आया और उनके पैरों के पास लेट गया। बड़ी हैरानी की बात है कि उस वक्त तेजस्वी यादव वहां अकेले खड़े थे। युवक के अचानक दौड़ कर आने और उनके पैरों में लेट जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। शनिवार को तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जिले में मौजूद थे। यहां कांटी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव की जनसभा थी। तेजस्वी यादव ने कांटी प्रखंड कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद राजद नेता ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद जब तेजस्वी यादव वहां से जाने लगे तब उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई।

दरअसल जनसभा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव अपने हेलिकॉप्टर से रवाना होने वाले थे। इसी दौरान जब वो हेलिकॉप्टर के पास खड़े थे तब ही एक शख्स दौड़ कर आया और उनके पैरों के पास लेट गया। बड़ी हैरानी की बात है कि उस वक्त तेजस्वी यादव वहां अकेले खड़े थे। युवक के अचानक दौड़ कर आने और उनके पैरों में लेट जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है।