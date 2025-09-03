Tejashwi Yadav says where was Modi when Nitish DNA questioned I abused for my mother sister नीतीश के DNA पर सवाल उठाए, मुझे मां-बहन की गाली दी गई, तब मोदी कहां थे: तेजस्वी यादव, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav says where was Modi when Nitish DNA questioned I abused for my mother sister

नीतीश के DNA पर सवाल उठाए, मुझे मां-बहन की गाली दी गई, तब मोदी कहां थे: तेजस्वी यादव

पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के मामले की निंदा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए, जब मुझे सदन के अंदर भाजपा नेताओं ने मां-बहन की गालियां दीं, तब प्रधानमंत्री कहां थे।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 3 Sep 2025 03:41 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के मामले पर सियासत गर्माई हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी ने कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द बोलना गलत है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए और मुझे मां-बहन की गालियां दी गईं, तब पीएम मोदी कहां थे।

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "मां तो मां होती है, मां शब्द से बड़ा सुकून मिलता है, बेजुबानों की भी मां होती है। हम लोग किसी की भी मां को अपशब्द बोलने के पक्षधर नहीं हैं। ना ही हमारे ऐसे संस्कार हैं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा के नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है, तब पीएम क्यों नहीं बोलते हैं।

तेजस्वी ने कहा, “कर्नाटक में महिलाओं से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में प्रधानमंत्री जाते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भद्दी गालियां दी गईं। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए। मुझे सदन के अंदर भाजपा विधायकों ने मां-बहन की गालियां दीं। भाजपा के नेताओं ने कई बार ऑन कैमरा महिलाओं का अपमान किया। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को सड़क पर नंगे घुमाने की बात कर रहा था, उसे भाजपा पार्टी जॉइन कराकर सम्मानित करती है। तब पीएम नरेंद्र मोदी कहां थे।”

उन्होंने कहा कि देश और बिहार की जनता सबकुछ जानती है। दिखावटी और मिलावटी राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। पीएम मोदी के मंगलवार को गाली वाले मामले पर दिए गए भावनात्मक बयान पर तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब तक विदेश में थे, तब तक ठहाके लगा रहे थे। जब भारत आए, तब उन्हें रोना याद आया।