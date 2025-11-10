दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं.., NDA नेताओं पर संगीन आरोप लगा खूब बरसे तेजस्वी यादव
संक्षेप: तेजस्वी ने कहा, ‘बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते है। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं।’
बिहाार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। राजनेताओं की जुबान भी हर दिन तीखी होती जा रही है। इस चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव ने अब एनडीए के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना सााधा है। तेजस्वी यादव ने जहां अमित शाह को घेरा है तो वहीं भुंजा पार्टी का जिक्र कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपना एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है।
तेजस्वी यादव ने एक्स पर कहा, 'प्रथम चरण के बाद 𝐍𝐃𝐀 खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के ख़ौफ़ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के 𝐂𝐂𝐓𝐕 बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। अभी 𝐂𝐌 आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के 𝐄𝐃 के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फ़ोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं।
बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फ़ोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं।
बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बे-ज़मीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से यानि हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। जय हिंद! जय बिहार!'