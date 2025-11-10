Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi yadav says two gujrati want to capture on bihar targets pm modi amit shah and cm nitish kumar
दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं.., NDA नेताओं पर संगीन आरोप लगा खूब बरसे तेजस्वी यादव

दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं.., NDA नेताओं पर संगीन आरोप लगा खूब बरसे तेजस्वी यादव

संक्षेप: तेजस्वी ने कहा, ‘बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते है। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं।’

Mon, 10 Nov 2025 08:53 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहाार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। राजनेताओं की जुबान भी हर दिन तीखी होती जा रही है। इस चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव ने अब एनडीए के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना सााधा है। तेजस्वी यादव ने जहां अमित शाह को घेरा है तो वहीं भुंजा पार्टी का जिक्र कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपना एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर कहा, 'प्रथम चरण के बाद 𝐍𝐃𝐀 खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के ख़ौफ़ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फ़ोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के 𝐂𝐂𝐓𝐕 बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। अभी 𝐂𝐌 आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के 𝐄𝐃 के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फ़ोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:'भगवान के बाप की औकात नहीं…', बोल कर घिरे पप्पू, जनसुराज ने क्या कहा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फ़ोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं।

बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बे-ज़मीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से यानि हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। जय हिंद! जय बिहार!'

ये भी पढ़ें:बिहार में किसकी बनेगी सरकार? दूसरे चरण से होगा तय; NDA की 66 सीटें दांव पर
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।