नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए, बिहार को लूट रहे : तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के जरिए बिहार को लूट रहे हैं।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नीतीश रिटायर्ड अफसरों के साथ मिलीभगत करके बिहार को लूट रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम पर अपराधियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "एक भी दिन ऐसा नहीं है, जब राज्य में अपराध न हो रहा है। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम अपराधियों को पनाह दे रहे हैं।" बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कराए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के तरीके के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में रोजाना गोली चल रही है, रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। डिप्टी सीएम हाउस से अपराध की प्लानिंग होना शुरू हो गई है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। रात में ही पटना में कॉमर्स कॉलेज के बाहर मर्डर हुआ, परसों सीवान में हुआ था। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में रोजाना हत्याएं हो रही हैं। मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

तेजस्वी ने एसआईआर में आधार को पहचान पत्र के रूप में अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा, "आधार कार्ड दिखाकर अब वोटर बन सकते हैं। यह (हमारी) बड़ी जीत हुई है। एसआईआर होना ही चाहिए। हम एसआईआर का नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है। नाम सार्वजनिक करने को भी कहा। हमारी जीत हुई।"