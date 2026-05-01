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बिहारी को कभी गोली, तो कभी गाली; बिहार का नाम बदलकर श्रमिक दिवस रख दो : तेजस्वी यादव

May 01, 2026 02:58 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मजदूर दिवस पर कहा कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहारियों को गोली या गाली दी जाती है। एनडीए सरकार 21 सालों में पलायन नहीं रोक पाई, बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर देना चाहिए।

बिहारी को कभी गोली, तो कभी गाली; बिहार का नाम बदलकर श्रमिक दिवस रख दो : तेजस्वी यादव

बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में पलायन और रोजगार के मुद्दे पर एनडीए सरकार पर करारा तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि बीते 21 सालों से एनडीए सरकार की नीति गरीब विरोधी रही है। हर साल 4 करोड़ लोग काम की तलाश में बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहां बिहारियों को कभी गोली तो कभी गाली दी जाती है। बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर देना चाहिए।

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "देश के विकास की नींव रख उसे प्रगति पथ पर ले जाने वाले श्रमिक भाइयों के उत्थान और बेहतरी पर सकारात्मक चर्चा का अभाव पीड़ादायक है। श्रमिकों, उनके परिजन, गांव और प्रदेश की प्रगति बिना विकसित भारत की बात करना बेईमानी है। डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों का सीधा असर मजदूरों एवं कामगारों पर ही पड़ा है। बिहार से हर साल लगभग 4 करोड़ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते है। पलायन संबंधित यह तथ्यपरक आंकड़ा भयावह है।"

आरजेडी नेता ने कहा कि चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या LPG की कमी, बिहार के प्रवासी मजदूर हर बार प्रभावित हुए हैं। मजबूरी में मजदूर बिहार वापस भी आए लेकिन किस तरह से, ये पूरी दुनिया ने देखा है। आज जब समूचे देश में गैस सिलेंडर का संकट है, जिससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में मजदूर एवं कामगार बिहार लौट रहे हैं। लेकिन उन लाखों मजदूरों के रोजगार, रोजी-रोटी का राज्य सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है।

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तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी भाजपा एवं एनडीए पर तंज कसते हुए कहा,"बिहार के मजदूर, मजबूर होकर परदेस ना गए तो फिर गुजरात-महाराष्ट्र और अन्य विकसित राज्यों की फैक्ट्री कैसे चलेगी? नाम बदलने के विशेषज्ञ भाजपाइयों खासकर बिहार के मनोनीत नए-नवेले बड़बोले मुख्यमंत्री को ‘श्रमिक दिवस’ का नाम बदल कर 'बिहार समर्पित दिवस' अथवा बिहार का नाम बदल कर 'श्रमिक प्रदेश' कर दिया जाना चाहिए।"

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तेजस्वी बोले- बिहार से पलायन रोकने का हम संकल्प लें

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि बिहार बीते 21 सालों में औद्योगिक उत्पादन में पीछे, लेकिन श्रमिकों की सप्लाई में अव्वल है। NDA सरकार पलायन रोकने की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं कर रही है भले ही बिहार के मजदूर, मजबूर रहें- घर से दूर रहें। उन्होंने कहा, “आइए हम संकल्प लें कि विश्व श्रमिक दिवस पर सभी मिलकर बिहार से पलायन रोकने और श्रमिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार करें।”

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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