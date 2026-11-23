बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द कराने हाईकोर्ट जाएगा राजद, तेजस्वी का ऐलान
आठ नव निर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ समारोह से निकलने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों ही विधान पार्षदों की सदस्यता रद्द कराने को लेकर उनकी पार्टी आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी।
सोमवार को बिहार विधान परिषद के अंदर 8 नव निर्वाचित सदस्यों ने MLC पद की शपथ ले ली। शपथ लेने वालों में पहले से अपनी सदस्यता को लेकर विवादों में घिरे बंशीधर बृजवासी और राहुल राज भी शामिल रहे। अब भले ही निर्दलीय चुनाव जीतने वाले बंशीधर और राहुल ने पद की शपथ ले ली है लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। इस शपथ समारोह से निकलने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि दोनों ही विधान पार्षदों की सदस्यता रद्द कराने को लेकर उनकी पार्टी आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी और पटना हाईकोर्ट भी जाएगी।
तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण किया है उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं लेकिन दो लोगों (बंशीधर बृजवासी और राहुल राज) को लेकर हमारी आपत्ति है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, 'हमारे लोग वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही हम एक बार फिर अपनी शिकायत लेकर चेयरमैन के पास जाएंगे। पटना हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। कानून के हिसाब से औऱ संविधान के हिसाब से दोनों की सदस्यता जाएगी।'