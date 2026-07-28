सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, अफसर प्रोटोकॉल में रहें; खूब भड़के तेजस्वी यादव

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एके 47 से गोली बरसाने के आदेश देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तल्खी भरे लहजे में कहा है कि सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे इसलिए अफसर प्रोटोकॉल में ही रहें।

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का ऐलान किया है। इसपर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को जब उनलोगों ने चेताया तब सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने उन अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है जिनके आदेश पर एके 47 से गोली चलाने की अनुमति दी गई है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने अफसरों से यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी उन्हें बचाने नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, ‘जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया तब आपने (मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी) रिहाई का आदेश तो दिया। जब हमलोगों ने आपको चेताया तो आपने केस वापसी का ऐलान तो कर दिया। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं कि किसकी वजह से गोली चली और किसके आदेश से? आपने गिरफ्तारियां की हैं, उस जांच का क्या हुआ?’

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमलोग अभी भी सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि एके 47 एक 15 साल के बच्चे की छाती पर चलाएगा। किसके आदेश पर यह हुआ? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हमलोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।

इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोग उन अधिकरियों को भी चेताते हैं। सम्राट चौधरी कब आएं और कब जाएंगे, पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे उन अधिकारियों को। कम से कम वो संविधान नियमावली, नियम-कायदा और अपने प्रोटोकॉल में रहें। तजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली चीजें बिहार में नहीं चलेंगी। बिहार की धरती जेपी, कर्पूरी और लालू जी की धरती है। इस धरती को हमलोग पुलिस गुंडइया राज नहीं होने देंगे। यहां आपको बता दें कि सीवान जिले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभिषेक कुमार नाम के एक पुलिसकर्मी एके 47 से गोली बरसाते नजर आए थे। एके 47 से गोली चलाए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी हंगामा मचा था और आखिरकार अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया गया था।