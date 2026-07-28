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सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, अफसर प्रोटोकॉल में रहें; खूब भड़के तेजस्वी यादव

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एके 47 से गोली बरसाने के आदेश देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तल्खी भरे लहजे में कहा है कि सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे इसलिए अफसर प्रोटोकॉल में ही रहें। 

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तेजस्वी यादव ने अफसरों को चेताते हुए कहा कि वो प्रोटोकॉल में रहें।

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का ऐलान किया है। इसपर राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को जब उनलोगों ने चेताया तब सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने उन अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है जिनके आदेश पर एके 47 से गोली चलाने की अनुमति दी गई है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने अफसरों से यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी उन्हें बचाने नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, ‘जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया तब आपने (मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी) रिहाई का आदेश तो दिया। जब हमलोगों ने आपको चेताया तो आपने केस वापसी का ऐलान तो कर दिया। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं कि किसकी वजह से गोली चली और किसके आदेश से? आपने गिरफ्तारियां की हैं, उस जांच का क्या हुआ?’

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमलोग अभी भी सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि एके 47 एक 15 साल के बच्चे की छाती पर चलाएगा। किसके आदेश पर यह हुआ? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हमलोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।

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इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोग उन अधिकरियों को भी चेताते हैं। सम्राट चौधरी कब आएं और कब जाएंगे, पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे उन अधिकारियों को। कम से कम वो संविधान नियमावली, नियम-कायदा और अपने प्रोटोकॉल में रहें। तजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली चीजें बिहार में नहीं चलेंगी। बिहार की धरती जेपी, कर्पूरी और लालू जी की धरती है। इस धरती को हमलोग पुलिस गुंडइया राज नहीं होने देंगे। यहां आपको बता दें कि सीवान जिले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभिषेक कुमार नाम के एक पुलिसकर्मी एके 47 से गोली बरसाते नजर आए थे। एके 47 से गोली चलाए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी हंगामा मचा था और आखिरकार अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया गया था।

एके 47 के इस्तेमाल की न्यायिक जांच हो- तेजस्वी यादव

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान में 25 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल के इस्तेमाल की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। तेजस्वी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल का इस्तेमाल करने वाले आरक्षी को केवल निलंबित कर देना पर्याप्त नहीं है। इस घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। एके-47 के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, इसकी पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में यह पहली बार है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर एके-47 का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया और पुलिस ने कई विद्यार्थियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला किस आधार पर दर्ज किया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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