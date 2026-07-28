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जनता के दबाव में झुकी सम्राट सरकार, नीट प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने के ऐलान पर बोले तेजस्वी- एसपी भी निलंबित हों

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार ने  ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया तो इसपर तेजस्वी यादव ने देर रात अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जनता के दवाब में झुक गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग भी कर दी है। 

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तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र से अस्पताल में मुलाकात की थी।

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार सरकार ने इस प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए सभी केस वापस लेने की बात कही है और साथ ही साथ सभी आरोपियों को रिहा करने की बात भी कही गई है। इसपर अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी आई है। यहां बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले सरकार को सोमवार तक का समय दिया था और कहा था कि अगर इस दिन तक सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अब सरकार के इस ऐलान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी सरकार जनता के दबाव के आगे झुक गई।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जनता के दबाव में अंततः सरकार को झुकना पड़ा और फैसले वापस लेने पड़े। देर रात प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का फैसला सकारात्मक है। मगर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता अब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़कों पर आयेगी।

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छात्रों पर गोली चलाने में एसपी भी निलंबित हों

पटना। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीवान में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी द्वारा एके-47 से गोली चलाने के मामले में वहां के एसपी और उच्च अधिकारियों को भी निलंबित किया जाये। सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने वीडियो अपलोड कर कहा है कि पूरे देश में किसी भी छात्र प्रदर्शन में एके-47 से गोली चलाने का यह प्रथम मामला है। पूछा कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ गोली चलाने वाला ही दोषी होगा?

सभी मुकदमे वापस लेने का हुआ था ऐलान

बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि वो नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्यभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 26 जुलाई की शाम छह बजे तक दर्ज सभी मुकदमे वापस लेगी। साथ ही इन दर्ज कांडों में गिरफ्तार एवं हिरासत में लिए गये सभी लोगों को भी शीघ्र रिहा कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इससे संबंधित सार्वजनिक सूचना सोमवार की देर शाम जारी की थी। इसमें आश्वासन दिया गया है कि सरकार जल्द ही सभी मुकदमे वापस लेगी तथा सभी गिरफ्तार मुक्त कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह ने इस सार्वजिनक सूचना में कहा है कि 26 जुलाई की शाम छह बजे से पहले तक बिहार के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।

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दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। विशेष सचिव के मुताबिक दर्ज कांडों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं होगी। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की मांगों के मद्देनजर हुए विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यह आश्वासन दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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