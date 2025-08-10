tejashwi yadav said deputy cm vijay kumar sinha has two voter list election commission will send hi notice तेजस्वी का आरोप: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम दो वोटर लिस्ट, दो ईपिक कार्ड, Bihar Hindi News - Hindustan
तेजस्वी का आरोप: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम दो वोटर लिस्ट, दो ईपिक कार्ड

तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम से दो वोटर आईकार्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लखीसराय और पटना के वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम है और तो क्या प्रशासन या चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेजेगा?

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 10 Aug 2025 11:21 AM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दो वोटर आईडी कार्ड वाले विवाद को लेकर सियासत काफी गर्म है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो ईपिक नंबर होने की जब बात सामने आई थी तब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को खत लिख इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के नाम से दो वोटर आईकार्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लखीसराय और पटना के वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम है और तो क्या प्रशासन या चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेजेगा?

रविवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास दो मतदाता पहचान पत्र है। एक लखीसराय तो दूसरा पटना का मतदाता पहचान पत्र है। अगर विजय सिन्हा ने खुद फॉर्म नहीं भरा तो आयोग बताए कि उनका दो जगह पहचान पत्र कैसे बना। दिलचस्प यह है की दोनों कार्ड में उनकी उम्र भी अलग-अलग है। इससे साफ है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया फर्जीवाड़ा है।

तेजस्वी यादव ने कहा, ' यह आश्चर्य की बात है कि आपके (विजय कुमार सिन्हा) दो EPIC नंबर है वो भी दो विधानसभा क्षेत्रों पर। एक में उम्र है 57 और दूसरे में उम्र है 60..यह चुनाव आयोग के एप्लिकेशन पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा जिलाध्यक्षों को वोटर लिस्ट की नई सूची दी गई है उसमें भी यह दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम है। अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? यह लोगों को पता होना चाहिए।'

तेजस्वी यादव ने कुछ कागजात दिखाते हुए दावा कहा किया कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से ईपीआईसी आईडी नंबर - IAF3939337 है। वहीं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी नंबर - AFS0853341 है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे बताया कि लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची के अनुभाग संख्या-1 के क्रम संख्या-276 में इनका नाम पंजीकृत है। जबकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के अनुभाग संख्या - 4 के क्रम संख्या - 757 में इनका नाम पंजीकृत है।

विजय कुमार सिन्हा ने दो जगह हस्ताक्षर किए, तेजस्वी ने पूछा

तेजस्वी यादव ने प्रजेन्टेशन के जरिए पत्रकारों को मतदाता सूची में दो जगहों पर विजय कुमार सिन्हा का नाम दिखाया। तेजस्वी यादव ने अपने प्रजेन्टेशन में बताया कि विजय कुमार सिन्हा के चुनावी हलफनामे में बांकीपुर विधानसभा का ही जिक्र है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसका मतलब यह है कि लखीसराय और बांकीपुर दोनों ही जगहों पर बीएलओ इनके पास गए होंगे तब उन्होंने दोनों जगहों पर हस्ताक्षर किए होंगे? अगर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो होंगे तो फिर चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है।

तेजस्वी यादव ने पूछे तीखे सवाल

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको नोटिस का पता नहीं चलता है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं 16 तारीख की तारीख भी दे दी जाती है। यह तो अद्भूत है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई तो अब इनको तो दोनों जगहों से नोटिस आना चाहिए?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है। जब बीजेपी खुद सामने आकर ऐसा नहीं कर पा रही है तो चुनाव आयोग को आगे लाकर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एसआईआर के बाद भी बिहार के डिप्टी सीएम का दो जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है।

कांग्रेस ने भी घेरा

कांग्रेस पार्टी ने भी वोटर लिस्ट में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दो जगह नाम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया को-ऑर्डिनेटर राजेश राठौड़ ने पूछा है कि विजय सिन्हा जी बताएं कि बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा के वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे है? उन्होंने खुद दोनों जगह डलवाया है या बीएलओ ने? कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ ही चुनाव आयोग से सवाल किया है कि विजय सिन्हा को नोटिस कब देंगे?

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को दिया है जवाब

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दो ईपिक कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से भेजे गये नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर दो ईपिक कार्ड रखने के मामले ने तब और और तूल पकड़ा जब उनकी ओर से मीडिया के सामने दिखाये गये ईपिक कार्ड को आयोग ने शुक्रवार को फर्जी करार दे दिया। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मीडिया से बातचीत में आज बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस संबंध में अपना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है।

उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कराये गये एक सर्वे में आयोग की विश्वसनीयता सिर्फ 50 प्रतिशत रह गई थी, जो अब और घट गई होगी, खासकर तब जब बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं।

