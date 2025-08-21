तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा, वोटर अधिकार यात्रा में दूसरा हादसा

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दूसरा हादसा हो गया। शेखपुरा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान एक सुरक्षाकर्मी वहां चल रही एक गाड़ी की चपेट में आ गया। इससे उसका पैर टूट गया।

बिहार महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक बार फिर हादसा हो गया। शेखपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान एक गाड़ी की चपेट में आने से एक सुरक्षाकर्मी का पैर टूट गया। गाड़ी का टायर सुरक्षाकर्मी के पैर पर चढ़ गया। इससे उसका पैर टूट गया। यह हादसा खांडपर मोहल्ले में हुई। घायल सुरक्षाकर्मी एक नेता का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। दो दिन पहले नवादा में भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हादसा हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की थार गाड़ी की टक्कर से एक पुलिसकर्मी का पैर टूट गया था। उस मामले में राहुल के ड्राइवर पर एफआईआर हुई थी।

जानकारी के अनुसार, महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुबह शेखपुरा से शुरू हुई। महागठबंधन के नेताओं ने शहर में चार किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान भीड़ की आपाधापी में एक सुरक्षाकर्मी वहां चल रही गाड़ी की चपेट में आ गया। घायल अंगरक्षक झारखंड के देवघर के रामप्रवेश सिंह का पुत्र शंभु सिंह है। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से नालंदा जिले के पावापुरी रेफर कर दिया गया। घायल अंगरक्षक किस नेता के बॉडीगार्ड हैं, यह फिलहाल पता नहीं चल पाया है।