अनंत सिंह के मोकामा में घोड़े पर सवार तेजस्वी यादव, बख्यितारपुर में नीतीश पर जमकर बरसे

तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा में बुधवार को घोड़े पर सवार होकर रोड शो किया। वहीं, बख्तियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला।

पीटीआई पटना/मोकामा/बख्तियारपुरWed, 17 Sep 2025 09:59 PM
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह का गढ़ माने जाने वाले मोकामा में घुड़सवारी की। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने मोकामा में रोड शो कर पूर्व विधायक अनंत सिंह को सियासी संदेश दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना जिले के बख्तियारपुर में बुधवार को जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान एनडीए सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बख्तियारपुर नीतीश का जन्मस्थान है।

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को चीटर मीटर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की चिंता नहीं है। उन्होंने सीएम नीतीश को धोखेबाज करार दिया और कहा कि वे महागठबंधन की योजनाओं की नकल करते हैं।

आरजेडी नेता ने बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोगों को बहुत ज्यादा बिजली बिल मिल रहे हैं और वे आर्थिक बोझ तले दबे हैं। लेकिन नीतीश सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता नहीं है।" उन्होंने भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

तेजस्वी ने नीतीश को थका-हारा मुख्यमंत्री करार दिया और कहा कि महागठबंधन ने जो वादे किए थे, नीतीश सरकार उसकी नकल कर रही है। उन्होंने कहा, “यह थकी हुई नकलची सरकार बेनकाब हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसे उखाड़ फेंका जाएगा। हमारे पास विजन है और हम सरकार बनाएंगे।”

वहीं, मोकामा में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और पलायन पर रोक लगेगी। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वह बिहार के लोगों से मतदान का अधिकार छीन रही है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा मंगलवार को जहानाबाद से शुरू हुई, इसका समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। आरजेडी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी की इस यात्रा का दूसरा चरण दूर्गा पूजा के बाद होगा।