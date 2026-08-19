11 साल बाद RJD का कोई राजभवन मार्च, पांच साल बाद सड़क पर पैदल कैसे चल पड़े तेजस्वी?

लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 11 साल बाद बुधवार को राजभवन (लोकभवन) मार्च कर रही है। उनके बेटे और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी 5 साल बाद इस मार्च से सड़क पर पैदल चलकर आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं।

बिहार में छात्र आंदोलन पर एके 47 से फायरिंग और पेपर लीक के मसलों पर बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद राजभवन (लोकभवन) मार्च कर रहे हैं। पटना में गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से लोक भवन तक के मार्च को डाकबंगला के पास रोकने के लिए लेकर पुलिस ने काफी इंतजाम कर रखा है। एहतियातन पटना जंक्शन और अन्य इलाकों से मार्च के रास्ते की तरफ आने वाली सड़कों पर यातायात नियंत्रित कर दिया गया है। हर आंदोलन की तरह इस मार्च के लिए भी पुलिस ने डाकबंगला चौक पर पूरी तैयारी कर रखी है। मार्च को यहां से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस कैसे रोकेगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है।

राजनीति को औपचारिकता और जरूरत भर करने के लिए परिवार और पार्टी के नेताओं के सवाल का सामना कर रहे तेजस्वी यादव का मार्च राजद के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लालू यादव की पार्टी 11 साल बाद राजभवन मार्च कर रही है, जबकि इस 11 साल में वो मुश्किल से 3-4 साल सरकार में रही। राजद ने इससे पहले 2015 में आखिरी बार राजभवन मार्च किया था। लालू यादव तब सरकार से 2011 की जनगणना से जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। तेजस्वी खुद भी 5 साल से ज्यादा समय के बाद सड़क पर पैदल मार्च करते हुए किसी आंदोलन में संघर्ष करने उतर रहे हैं। मार्च 2021 में विधानसभा परिसर में राजद समेत विपक्षी विधायकों से पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने विधानसभा मार्च की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राजद कार्यकर्ताओं की पुलिस ने तब खोज-खोजकर पिटाई की थी।

ऐसा नहीं है कि राजद और तेजस्वी शांत बैठे हैं। सरकार के खिलाफ अलग-अलग तरह से तेजस्वी बोलते-लिखते रहते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर तेजस्वी ने ही विपक्षी नेताओं को 2018 में जुटाया था। विपक्षी गठबंधन के भारत बंद या बिहार बंद में राजद पीछे नहीं रहा कभी। पिछले साल 9 जुलाई को एसआईआर पर बिहार बंद में राहुल गांधी आए थे तो तेजस्वी और दूसरे विपक्षी नेता भी साथ थे। तेजस्वी जनादेश अपमान यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों के बीच बने हुए हैं। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में संघर्ष करने और लड़ने का जोश भरने वाला कोई आंदोलन लंबे समय से होता नहीं दिखा है।

फिर सवाल उठता है कि जिन तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा के लिए पार्टी का स्थापना दिवस भी तय तारीख से पहले मनाया जाता हो या जिनके कम समय प्रचार करने से बांकीपुर के चुनाव में कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो जाती है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया बाइट और ट्वीट से आगे बढ़कर अब मार्च क्यों करना पड़ रहा है। इसका जवाब छुपा है बदलते राजनीतिक मसलों और नौजवान पीढ़ी के तेवर में। दिल्ली में पेपर लीक विरोधी आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान की सफलता से उत्साहित जेन-जी राजनीति और विरोध की आक्रामक शैली से जुड़ रही है। उनसे सीखकर जेन अल्फा के स्कूली बच्चे भी बेंच से टीचर तक पर आंदोलन कर दे रहे हैं। राजनीति को ड्यूटी की तरह लेने वाले नेताओं के ऐसे में पिछड़ने के भरपूर आसार हैं। इस तरह की जो छवि तेजस्वी की बनी या बनाई गई है, वह उससे बाहर निकलने के लिए मार्च कर रहे हैं।

दूसरा, बिहार की राजनीति में नवंबर 2025 के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाए प्रशांत किशोर का बांकीपुर उप-चुनाव जीतना और राजद का जमानत जब्त कराकर तीसरे नंबर पर पहुंचना कमाल का असर दिखा रहा है। बांकीपुर से यह मैसेज गया है कि यादव और मुसलमान ही नहीं, सवर्णों ने भी प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ लिया। यह बदलाव नीतीश कुमार की पीठ पर दो दशक से सत्ता और विपक्ष खेल रही भाजपा और आरजेडी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी ने जन सुराज की एक जीत से राज्य में पैदा हुई राजनीतिक हलचल का समय रहते सक्रिय होकर समाधान नहीं खोजा तो बांकीपुर की तरह राजद का यादव-मुसलमान समीकरण दूसरे इलाकों में भी टूट सकता है।

जन सुराज पार्टी ने इस मान्यता पर भी बट्टा लगा दिया है कि लालू और जंगलराज की याद दिलाकर राजद को हराने का फॉर्मूला आगे भी काम करेगा। प्रशांत किशोर का विधानसभा जाना और 2030 के चुनाव को टारगेट करना, एनडीए गठबंधन को भी नए चुनावी तरीके खोजने को मजबूर करेगा। अब ध्रुवीकरण से ही काम चल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। प्रशांत ने लंबे समय से दो गठबंधनों के बीच फंसी बिहार की राजनीति को तीसरी तरफ देखने का एक विकल्प दिया है। इस बात की पहली व्याकुलता विपक्षी खेमे में दिखनी स्वाभाविक है। तेजस्वी का 5 साल बाद सड़क पर उतरना, विपक्षी कैंप में तीसरे विकल्प के उभरने की संभावना भर से पैदा बेचैनी की पहली अभिव्यक्ति है।