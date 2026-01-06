विदेश यात्रा से लौटे तेजस्वी यादव, दिल्ली में लालू से मुलाकात; पटना वापसी का इंतजार

संक्षेप: परिवार के साथ विदेश यात्रा पर गए तेजस्वी यादव दिल्ली लौट गए हैं। सोमवार रात को उन्होंने मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे पिता लालू यादव से मुलाकात की। आरजेडी नेताओं को अब तेजस्वी के पटना लौटने का इंतजार है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोमवार रात को उन्होंने दिल्ली में अपने पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। पिछले महीने ही लालू की आंखों की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वे दिल्ली में अपनी सांसद बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं, तेजस्वी के फिलहाल एक-दो दिन दिल्ली में ही रहने की बात कही जा रही है। हालांकि, पटना में उनके समर्थक एवं आरजेडी नेता उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

टीवी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि तेजस्वी यादव लगभग एक महीने की विदेश यात्रा के बाद दिल्ली लौट गए। उन्होंने सोमवार रात को मीसा भारती के दिल्ली आवास पर पहुंचकर लालू से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। हालांकि, आरजेडी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

बता दें कि दिसंबर महीने की शुरुआत में जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, तभी तेजस्वी की सदन में गैरहाजिरी चर्चा का विषय बनी थी। सत्र के पहले दो दिन वे सदन में रहे, लेकिन तीसरे दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण रहा तब वे मौजूद नहीं थे। इसके बाद दावा किया गया कि तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव एवं बच्चों के साथ विदेश यात्रा पर चले गए हैं। उनके परिवार के साथ यूरोप टूर पर घूमने जाने की भी बात कही गई।

हालांकि, आरजेडी के नेता इस पर कोई बयानबाजी करने से बचते रहे। वहीं, भाजपा-जेडीयू समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोलना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि जनता की चिंता छोड़कर वे मौज-मस्ती करने चले गए हैं।

तेजस्वी की पटना वापसी का इंतजार बताया जा रहा है कि लगभग एक महीने विदेश यात्रा पर रहने के बाद तेजस्वी अब दिल्ली लौट गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 1-2 दिन उनके दिल्ली में ही रहने की संभावना है। यहां उनकी पार्टी के कुछ वरीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है। सप्ताहांत तक उनके पटना लौटने के आसार है, जहां बड़ी संख्या में समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं।