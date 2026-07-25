तेजस्वी यादव विदेश से लौटे, पटना आते ही बांकीपुर में प्रचार पर उतरेंगे; दो दिन रोड शो
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा खत्म कर दिल्ली पहुंच गए हैं। पटना लौटते ही वह बांकीपुर सीट पर धुआंधार प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। बताया जा रहा है कि वह आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के समर्थन में दो दिन रोड शो करेंगे।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से वापस लौट गए हैं। सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी अभी दिल्ली में हैं और जल्द ही पटना लौटेंगे। पटना पहुंचते ही वह बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार में जुट जाएंगे। बांकीपुर में उनके दो दिन रोड शो का कार्यक्रम तय हुआ है। बांकीपुर सीट पर वह आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीते लगभग तीन सप्ताह से देश से बाहर थे। बताया गया कि तेजस्वी अपने परिवार (पत्नी एवं बच्चों) के साथ छुट्टियां मनाने विदेश गए हुए थे। उनके विदेश दौरे को लेकर बिहार में सियासत भी गर्माई। विधानसभा के मॉनसून सत्र में उनकी गैरमौजूदगी का सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं ने आरजेडी को घेरा। मॉनसून सत्र खत्म होते ही अब तेजस्वी वापस लौट गए हैं।
बांकीपुर में दो दिन जमकर प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव
आरजेडी सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही बांकीपुर सीट पर प्रचार में जुट जाएंगे। वह चुनाव प्रचार के आखिरी दो दिन आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बांकीपुर में उनका सोमवार और मंगलवार को रोड शो का कार्यक्रम तय हुआ है। रविवार को भी वे यहां कार्यक्रम कर सकते हैं।
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार का शोर 28 जुलाई को शाम 5 बजे थम जाएगा। इस सीट पर आरजेडी की रेखा गुप्ता का भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से है। पीके के मैदान में उतरने से बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहे हैं। यह सीट की चुनावी जंग पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की नजर है।
तेजस्वी यादव के बीते 3 सप्ताह से विदेश यात्रा पर जाने के चलते बांकीपुर में महागठबंधन का प्रचार अभियान सूखा नजर आ रहा था। अब उनके लौटते ही आरजेडी धुआंधार प्रचार में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पटना आते ही तेजस्वी यादव बांकीपुर सीट पर प्रचार में ही जुटे रहेंगे। इस दौरान उनका कोई दूसरा राजनीतिक कार्यक्रम होने की संभावना बहुत कम है।
बता दें कि तेजस्वी यादव बीते 2 जुलाई को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद वे वहीं से विदेश यात्रा पर चले गए थे। हालांकि, उनकी विदेश यात्रा पर पार्टी की ओर से कोई पुख्ता या आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। वह हाल ही में दिल्ली लौटे हैं और उनके रविवार को पटना पहुंचने का कार्यक्रम है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।