तेजस्वी यादव को मिल चुकी है सैलरी, वित्त मंत्री ने खारिज किया 'खजाना खाली' का दावा
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले दावा किया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है और उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। हालांकि, बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने दावा खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी को सैलरी और सभी बकाया का भुगतान किया जा चुका है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पिछले महीने की सैलरी नहीं मिलने के दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी को मार्च 2026 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। उसने संबंधित पूर्व का सभी बकाया राशि दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के किसी भी विभाग में वेतन और पेंशन के भुगतान से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार विधान मंडल के सभी विधायक एवं एमएलसी के वेतन भी जारी किया जा चुका है। उनके सैलरी भुगतान की प्रक्रिया बीते 2 अप्रैल को ही शुरू कर दी गई थी। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को यह बयान दिया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने शुक्रवार को बताया कि तेजस्वी यादव का 15 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक का वेतन बकाया था। बिहार विधानसभा कार्यालय ने बीते 18 मार्च को इस संबंध में सचिवालय कोषागार को इस संबंध में पत्र भेजा था। उसी दिन कोषागार ने बकाया राशि जारी कर दी थी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के मार्च महीने का वेतन भी जारी कर दिया गया है। 10 अप्रैल को इस संबंध में सचिवालय कोषागार में प्रस्ताव दिया गया, जो तुरंत पारित हो गया।
तेजस्वी का दावा- सरकार का खजाना खाली
दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दावा किया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मंत्रियों से लेकर कर्मचारियों तक को वेतन एवं पेंशन नहीं दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें खुद भी अब तक (पिछले महीने की) सैलरी नहीं मिली है। तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से आरजेडी के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।
तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में फंड की कमी से हर वर्ग परेशान है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ठेकेदारों को भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए के नेता डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बिहार इनके हाथ से निकल चुका है। केंद्र में बैठे भाजपा के नेताओं ने बिहार को ना तो कोई पैकेज दिया और ना और कुछ दिया।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।