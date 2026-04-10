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तेजस्वी यादव को मिल चुकी है सैलरी, वित्त मंत्री ने खारिज किया 'खजाना खाली' का दावा

Apr 10, 2026 05:36 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले दावा किया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है और उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। हालांकि, बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने दावा खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी को सैलरी और सभी बकाया का भुगतान किया जा चुका है।

तेजस्वी यादव को मिल चुकी है सैलरी, वित्त मंत्री ने खारिज किया 'खजाना खाली' का दावा

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पिछले महीने की सैलरी नहीं मिलने के दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी को मार्च 2026 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। उसने संबंधित पूर्व का सभी बकाया राशि दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के किसी भी विभाग में वेतन और पेंशन के भुगतान से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार विधान मंडल के सभी विधायक एवं एमएलसी के वेतन भी जारी किया जा चुका है। उनके सैलरी भुगतान की प्रक्रिया बीते 2 अप्रैल को ही शुरू कर दी गई थी। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को यह बयान दिया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने शुक्रवार को बताया कि तेजस्वी यादव का 15 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक का वेतन बकाया था। बिहार विधानसभा कार्यालय ने बीते 18 मार्च को इस संबंध में सचिवालय कोषागार को इस संबंध में पत्र भेजा था। उसी दिन कोषागार ने बकाया राशि जारी कर दी थी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के मार्च महीने का वेतन भी जारी कर दिया गया है। 10 अप्रैल को इस संबंध में सचिवालय कोषागार में प्रस्ताव दिया गया, जो तुरंत पारित हो गया।

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तेजस्वी का दावा- सरकार का खजाना खाली

दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दावा किया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मंत्रियों से लेकर कर्मचारियों तक को वेतन एवं पेंशन नहीं दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें खुद भी अब तक (पिछले महीने की) सैलरी नहीं मिली है। तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से आरजेडी के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।

तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में फंड की कमी से हर वर्ग परेशान है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ठेकेदारों को भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा था कि एनडीए के नेता डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बिहार इनके हाथ से निकल चुका है। केंद्र में बैठे भाजपा के नेताओं ने बिहार को ना तो कोई पैकेज दिया और ना और कुछ दिया।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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