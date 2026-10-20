मुंबई में लगातार ऐसा हो रहा, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बोले तेजस्वी- हमलावरों को सजा मिले

मुंबई में सरेआम एक सेलिब्र्टी पर हमले की कई लोगों ने निंदा की है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इस हमले में शामिल लोगों पर ऐक्शन की मांग की है।

मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर कथित तौर पर गोलीबारी करने वाले तीन लोगों को सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों से इस हमले के पीछे की पूरी कहानी को लेकर पूछताछ में जुटी है। मुंबई में सरेआम एक सेलिब्र्टी पर हमले की कई लोगों ने निंदा की है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इस हमले में शामिल लोगों पर ऐक्शन की मांग की है।

टाइगर श्रॉफ पर हमले से जुड़े एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा, ‘जो भी लोग हैं, उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। मुंबई में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि ठीक नहीं हैं। प्रशासन और गृह मंत्रालय को इसपर ध्यान देना चाहिए।’

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद जिन तीन आरोपियों को पकड़ा है उनको लेकर माना जा रहा है कि तीनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। कोटा की पुलिस अधीक्षक (एसपी) तेजस्विनी गौतम ने बताया था कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले रितिक उर्फ ​​रोशन और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रेहान समेत तीन लोगों को पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे से पकड़ा गया है।

कोटा नगर पुलिस ने उन तीनों को मुंबई पुलिस की एक टीम को सौंप दिया। मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम हुई घटना की जांच के गति पकड़ने पर, पुलिस ने बताया कि रेहान, अनिल पंडित के संपर्क में था जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कथित सहयोगी माना जाता है। इसी गिरोह ने सोशल मीडिया पर एक (अपुष्ट) पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है।

बता दें कि 'वॉर' फिल्म के अभिनेता को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटना वीडियो में दर्ज हो गई थी। वीडियो में हमलावरों को अभिनेता की कार पर नजदीक से गोलियां चलाते देखा जा सकता है। हालांकि, 36 वर्षीय अभिनेता को मामूली चोटें आईं और वह बच गए। वह दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। घटना में उनके चालक और एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई थीं। कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कथित ऑडियो क्लिप काफी वायरल हुई, जिसमें पानीपत निवासी और अमेरिका में रह रहा 32 वर्षीय गैंगस्टर अनिल पंडित यह दावा करता सुनाई दे रहा है कि टाइगर श्रॉफ पर इसलिए हमला किया गया कि उन्होंने अभिनेता सलमान खान के साथ काम न करने की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। अनिल पंडित को सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और बिश्नोई समुदाय से माफी की मांग करते हुए सुना जा सकता है। खान ने 1998 में एक काले हिरण का कथित तौर पर शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समुदाय पवित्र वन्यजीव मानता है।