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Bihar MLC Election Result: दरभंगा में मतगणना केंद्र पर हंगामा, तेजस्वी बोले- हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए…

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में मतगणना केंद्र पर हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वहां राजद के प्रत्याशी को हराने की कोशिश की गई है और 10 फीसदी वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया है।

Tejashwi Yadav News
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राजद के प्रत्याशी को हराने की कोशिश की गई है। (फाइल फोटो)

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना मंगलवार से चल रही है। मंगलवार की देर रात ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना का काम पूरा हो गया था। दरभंगा स्नातक की मतगणना का काम बुधवार को भी चलता रहा। इसी बीच मतगणना केंद्र पर हंगामा हो गया। इस हंगामे के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि उनके प्रत्याशी को हराने की कोशिश की गई है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘दरभंगा स्नातक क्षेत्र से मतगणना में लगभग 10% मत अवैध घोषित किए हैं ताकि हमारे उम्मीदवार को हरा सके। 24 घंटे के बाद भी द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में देरी की जा रही है । जहाँ बीजेपी हारने लगती है चुनाव आयोग इनके निर्देशों पर नाचने लग जाता है। चुनाव आयोग गिनती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें।’ बहरहाल इस हंगामा के दौरान पुलिस ने हंगामा करने वाले पांच लोगों को हिरासत में लिया है। डीएम कौशल कुमार के आदेश पर उन लोगों को हिरासत में लिया गया।

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बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए लोग बीजेपी और राजद के काउंटिंग एजेंट हैं। मंगलवार से ही वैध और अवैध मत को लेकर दोनों पार्टियों के एजेंट के बीच तनातनी चल रही थी। बुधवार को ज्यादा तनाव बढ़ने के कारण हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद डीएम ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कड़ा तेवर दिखाते हुए हंगामा कर रहे पांचों लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। उनका आदेश मिलते ही वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने मतगणना केंद्र के नजदीक पुलिस की तैनाती को बढ़ा दी।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की मतगणना में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार और राजद समर्थित प्रत्याशी अनिल कुमार झा के बीच बुधवार की देर शाम तक जीत के लिए कड़ा मुकाबला जारी रहा। पहले राउंड से ही सर्वेश कुमार अपने निकटतम प्रत्याशी अनिल कुमार झा पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि शाम को समाप्त हुई 10 वें राउंड की मतगणना के बाद भी जीत और हार का फैसला नहीं हो सका है। दोनों के बीच वोटों का अंतर कम होने के कारण एलिमिनेशन राउंड में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती जारी है। गिनती की जटिल प्रक्रिया के कारण परिणाम आज आने की संभावना जताई जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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