Bihar MLC Election Result: दरभंगा में मतगणना केंद्र पर हंगामा, तेजस्वी बोले- हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए…

दरभंगा में मतगणना केंद्र पर हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वहां राजद के प्रत्याशी को हराने की कोशिश की गई है और 10 फीसदी वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया है।

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना मंगलवार से चल रही है। मंगलवार की देर रात ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना का काम पूरा हो गया था। दरभंगा स्नातक की मतगणना का काम बुधवार को भी चलता रहा। इसी बीच मतगणना केंद्र पर हंगामा हो गया। इस हंगामे के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि उनके प्रत्याशी को हराने की कोशिश की गई है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘दरभंगा स्नातक क्षेत्र से मतगणना में लगभग 10% मत अवैध घोषित किए हैं ताकि हमारे उम्मीदवार को हरा सके। 24 घंटे के बाद भी द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में देरी की जा रही है । जहाँ बीजेपी हारने लगती है चुनाव आयोग इनके निर्देशों पर नाचने लग जाता है। चुनाव आयोग गिनती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें।’ बहरहाल इस हंगामा के दौरान पुलिस ने हंगामा करने वाले पांच लोगों को हिरासत में लिया है। डीएम कौशल कुमार के आदेश पर उन लोगों को हिरासत में लिया गया।

बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए लोग बीजेपी और राजद के काउंटिंग एजेंट हैं। मंगलवार से ही वैध और अवैध मत को लेकर दोनों पार्टियों के एजेंट के बीच तनातनी चल रही थी। बुधवार को ज्यादा तनाव बढ़ने के कारण हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद डीएम ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कड़ा तेवर दिखाते हुए हंगामा कर रहे पांचों लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। उनका आदेश मिलते ही वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने मतगणना केंद्र के नजदीक पुलिस की तैनाती को बढ़ा दी।