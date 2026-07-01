टमाटर-आलू के बढ़े दाम से जनता परेशान, महंगाई पर घेर बोले तेजस्वी यादव- एनडीए नेता लूट में व्यस्त हैं

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अब महंगाई के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब्जी, तेल और आटा-दाल जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं और एनडीए नेता लूट में व्यस्त हैं।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल व एलपीजी की कीमतों ने पहले ही बजट बिगाड़ रखा है। अब खाने-पीने की आवश्यक चीजों जैसे दाल, आटा, सब्जी, तेल की बढ़ी कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है। और परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिक एनडीए संपोषित जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में फंसे हैं, उनका दैनिक जीवन और बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए नेता सरकारी संसाधनों की लूट, भ्रष्टाचार और चंदा चोरी में व्यस्त और मस्त है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ' टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल-डीजल व LPG गैस की कीमतों ने पहले ही बजट बिगाड़ रखा है और अब खाने-पीने की आवश्यक चीजों जैसे दाल, आटा, सब्जी, तेल की बढ़ी कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है।

आम नागरिक एनडीए संपोषित जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में फंसे है जिससे उनका दैनिक जीवन और बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वोट चोरी से बनी एनडीए सरकार की अदूरदर्शी सोच, पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से जनता में भारी आक्रोश है। एनडीए नेता सरकारी संसाधनों की लूट, भ्रष्टाचार और चंदा चोरी में व्यस्त और मस्त है। बीजेपी सभी समस्याओं की जड़ तथा इनके झूठे, बड़बोले, अनैतिक, भ्रष्ट, जुमलेबाज़ नेता देशवासियों की सब परेशानियों के मूल कारण है।

टेंडर घोटाले पर सरकार को घेरा था बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले को लेकर सरकार को घेरा था। तेजस्वी यादव ने घोटाले को लेकर 20 तीखे सवाल पूछे थे। तेजस्वी ने एक्स पर जारी पोस्ट में दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) और अन्य एजेंसियों की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद सरकार को पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कुल 20 सवालों के जरिए सरकार की कार्यप्रणाली, जांच की दिशा और प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सामान्य ठेकेदार बताए जा रहे रिशु श्री ने कई विभागों की निविदा प्रक्रिया को इतना कैसे प्रभावित किया।

उन्होंने पूछा था कि यदि यह सब वर्षों तक चलता रहा तो निगरानी तंत्र, वित्तीय ऑडिट और प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही थी? उनके अनुसार यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कहीं अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए पूरे तंत्र की अनदेखी तो नहीं की? राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष ने ईडी जांच का हवाला देते हुए दावा किया था कि जांच में सामने आए चैट भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली नेटवर्क की ओर संकेत करते हैं।