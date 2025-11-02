हाथ जोड़िए उनसे..., बिहार के बंद चीनी मिलों को चालू करने के अमित शाह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव
बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार की बंद चीनी मिलों को अगले पांच वर्षों में चालू किया जाएगा। गृहमंत्री की इन बातों पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हाथ जोड़िए उनसे, बोलिए की बिहार को माफ करें। कितना जुमला बोलेंगे।
आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने का अच्छा प्रयास किया है। रीगा मिल को चालू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ जंगल राज दे सकता है, जबकि एनडीए विकास। शाह ने कहा विकास का दूसरा नाम है मोदी-नीतीश की जोड़ी। यह जोड़ी ही बिहार का बेहतर विकास कर सकती है।
सुशासन बनाम जंगलराज का चुनाव - अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम, समस्तीपुर के दलसिंहसराय और हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभाओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। खराब मौसम और बारिश की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था।
उन्होंने कहा था कि यह सुशासन बनाम जंगलराज का चुनाव है। महागठबंधन सिर्फ जंगल राज दे सकता है, जबकि एनडीए विकास। शाह ने कहा विकास का दूसरा नाम है मोदी-नीतीश की जोड़ी। यह जोड़ी ही बिहार का बेहतर विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पांच दल पांडव की तरह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन में आपसी खींचातानी है। शाह ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा व ममता समेत तमाम विपक्षी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि आपको जितनी यात्राएं निकालनी हो निकालिए, लेकिन इस देश से सभी घुसपैठियों को चुन-चुनकर सरकार बाहर करेगी।