कौन है NDA का CM चेहरा? तेजस्वी ने BJP पर बढ़ाया नीतीश के नाम के ऐलान का दबाव

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह एनडीए के मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे। तेजस्वी ने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान संबोधन का ज्यादातर हिस्सा जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य पर फोकस किया। इस मसले पर राज्य में राजनीति गर्म है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।