कौन है NDA का CM चेहरा? तेजस्वी ने BJP पर बढ़ाया नीतीश के नाम के ऐलान का दबाव
संक्षेप: तेजस्वी यादव ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह एनडीए के मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे। तेजस्वी ने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान संबोधन का ज्यादातर हिस्सा जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य पर फोकस किया। इस मसले पर राज्य में राजनीति गर्म है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। भाजपा उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है और उनको पुतले के तौर पर एनडीए में रखा गया है। तेजस्वी ने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शाह ने पहले ही कन्फर्म कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। शाह ने साफ तौर पर कहा कि विधायक दल तय करेगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमलोग पहले कहते रहे हैं कि नीतीश का भाजपा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।
तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी दलों के महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम की घोषणा की लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें बिहार बनाने का काम करना है लेकिन उनको बिहार कब्जाने का काम करना है। तेजस्वी ने बिहार के चुनाव में केंद्रीय बलों की 1500 कंपनी लगाने की भी चर्चा की और आरोप लगाया कि अफसरों को महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार वोटर सजग हैं और वोट की चोरी और बेईमानी नहीं होने देंगे।