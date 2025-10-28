तेजस्वी का वादा- 25 लाख तक मुफ्त इलाज, राजस्थान में गहलोत की चिरंजीवी योजना जैसा बीमा
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार ऐसी ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई थी।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन ने तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर गरीबों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि बिहार के गरीब लोगों को 25 लाख रुपये तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लाई गई चिरंजीवी योजना की तरह बिहार में जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाई जाएगी।
महागठबंधन की ओर से मंगलवार को पटना में अपना चुनावी मेनिफेस्टो जारी किया गया, जिसे 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। इसमें कहा गया कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल परिवार के) सदस्यों और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, मध्यम वर्ग के लोग भी कम प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
साल 2021 में राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य में लागू की गई थी। इसके तहत शुरुआत में गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेज इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह सुविधा निजी अस्पतालों में भी लागू की गई। अप्रैल 2022 में गहलोत सरकार ने इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की राशि दोगुनी करते हुए 10 लाख रुपये कर दी। वहीं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसमें पुनः बढ़ोतरी करते हुए इसकी सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई। साथ ही दुर्घटना बीमा कवरेज की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति किया गया।
राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर चिरंजीवी योजना की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। हालांकि, कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई थी। चिरंजीवी योजना के तहत बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन पाने वाले सभी परिवारों को चिरंजीवी योजना से मुफ्त जोड़ा गया। वहीं, अन्य सभी परिवार 850 रुपये सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इसका लाभ दिया गया।
राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। नई सरकार ने इसमें आईपीडी और डे केयर का पैकेज भी जोड़ दिया। भाजपा सरकार ने राज्य की इस योजना का केंद्र की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ विलय कर दिया था। अब बिहार में भी महागठबंधन की सरकार ने ऐसी ही योजना लागू करने का वादा किया है।
महागठबंधन सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य वादे-
- सभी सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की चिकित्सा जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रत्येक जिला अस्पतालों में आई.सी.यू., सर्जरी, सी.सी.यू., अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक), ई.एन.टी., बाल रोग (पीडियाट्रिक) आदि विशेषज्ञों सहित मल्टी-स्पेशियलिटी और क्रिटिकल केयर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
- सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।
- सभी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, श्वसन (रेस्पिरेटरी) और एंडोक्रिनोलॉजी के इलाज और सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्रत्येक अनुमंडलीय अस्पताल में आपातकालीन आई.पी.डी.यू. की स्थापना की जाएगी।
- हर अनुमंडल में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सीमांचल, कोसी और अन्य पिछड़े इलाकों में मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थाओं की स्थापना की जाएगी।
- सभी प्रखंडों में मोबाइल क्लिनिक सेवाएं शुरू की जाएंगी।
- प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्लिनिक और प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्लिनिक की स्थापना की जाएगी।
- टेली-मेडिसिन, ई-अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- डॉक्टरों को विशेष भत्ते के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम सेवा अवधि अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।
- राज्यकर्मियों के लिए सी.जी.एच.एस. (CGHS) के तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली लागू की जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग में सभी रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रत्येक वार्ड में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी।
- गरीब बस्तियों में कुपोषित बच्चों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों के बीच पौष्टिक भोजन वितरण हेतु "निशान भीम" योजना लागू की जाएगी।