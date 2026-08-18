अदला-बदली से कुछ नहीं होगा; एसपी के हटने पर भी नहीं रुके तेजस्वी, राजद के मार्च में छात्रों को न्योता
छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना में होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगार युवाओं और आंदोलनकारी छात्रों को भी इसमें आने का न्योता दिया है। सीवान एसपी के हटाए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि अदला-बदली से कुछ नहीं होगा।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना में होगा। सीवान में पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा एके-47 से गोली चलाने के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया है। आरजेडी के प्रदर्शन से एक दिन पहले मंगलवार को सम्राट सरकार ने सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को पद से हटाकर उन्हें मुख्यालय बुला लिया। हालांकि, इसके बावजूद तेजस्वी के तेवर कम नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अदला-बदली (ट्रांसफर) से कुछ नहीं होगा, एसपी का निलंबन चाहिए। वहीं, तेजस्वी ने पटना में आंदोलन कर रहे युवा छात्र और अन्य बेरोजगारों को भी राजद के लोकभवन मार्च में आने का खुला न्योता दिया है।
राजद का लोकभवन मार्च बुधवार, 19 अगस्त को सुबह 10 बजे पटना के जेपी गोलंबर से शुरू होगा। मार्च में राजद के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर लोकभवन तक मार्च करेंगे। अन्य जिलों से भी राजद के कार्यकर्ता मार्च में शामिल होने पटना पहुंचने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से स्टूडेंट्स पर गोली चलाने के मामले की न्यायिक जांच की मांग की।
मार्च में आने वालों को रोक रही सरकार, तेजस्वी का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राजद के मार्च में शामिल होने पटना आ रहे कार्यकर्ताओं और छात्रों को सरकार रोक रही है। प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि राजद का लोकभवन मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर सकती है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि सीवान और जहानाबाद में छात्रों पर फायरिंग किसके आदेश से हुई थी? आदेश देने वाले अधिकारी अब तक निलंबित क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सीवान में एक सिपाही को निलंबित कर सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती है। कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।
तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार से हम सवाल पूछ चूके हैं। जवाब नहीं मिला तो लोकभवन मार्च का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में ऐसी कोई भी नहीं परीक्षा नहीं, जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। 21 सालों की एनडीए सरकार में बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक चरम पर है। घोटालेबाजों को संरक्षण दिया जा रहा है।
टीआरई-4 अभ्यर्थियों से मिले तेजस्वी
राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार शाम पटना के गर्दनीबाग पहुंचकर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्र-छात्राओं की मांगों को अपना समर्थन दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को छात्रों की जायज मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए।
तेजस्वी बोले- सरकार को झुकना ही पड़ेगा
गर्दनीबाग में आंदोलनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। आपके मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। जात-पात भुलाकर सब एक होकर लड़ेंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार झुकी, झारखंड में भी सरकार को छात्रों की मांगों को सुना। बिहार में भी सरकार को झुकना होगा।
राजद के मार्च के दौरान पटना के ये रास्ते बंद
राजद के लोकभवन मार्च को लेकर बुधवार को पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा की ओर वाहन नहीं चलेंगे। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। पटना यातायात पुलिस ने मंगलवार देर रात रूट प्लान जारी किया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।