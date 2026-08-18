अदला-बदली से कुछ नहीं होगा; एसपी के हटने पर भी नहीं रुके तेजस्वी, राजद के मार्च में छात्रों को न्योता

छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना में होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगार युवाओं और आंदोलनकारी छात्रों को भी इसमें आने का न्योता दिया है। सीवान एसपी के हटाए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि अदला-बदली से कुछ नहीं होगा।

पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी टीआरई 4 पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना में होगा। सीवान में पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा एके-47 से गोली चलाने के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया है। आरजेडी के प्रदर्शन से एक दिन पहले मंगलवार को सम्राट सरकार ने सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को पद से हटाकर उन्हें मुख्यालय बुला लिया। हालांकि, इसके बावजूद तेजस्वी के तेवर कम नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अदला-बदली (ट्रांसफर) से कुछ नहीं होगा, एसपी का निलंबन चाहिए। वहीं, तेजस्वी ने पटना में आंदोलन कर रहे युवा छात्र और अन्य बेरोजगारों को भी राजद के लोकभवन मार्च में आने का खुला न्योता दिया है।

राजद का लोकभवन मार्च बुधवार, 19 अगस्त को सुबह 10 बजे पटना के जेपी गोलंबर से शुरू होगा। मार्च में राजद के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर लोकभवन तक मार्च करेंगे। अन्य जिलों से भी राजद के कार्यकर्ता मार्च में शामिल होने पटना पहुंचने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से स्टूडेंट्स पर गोली चलाने के मामले की न्यायिक जांच की मांग की।

मार्च में आने वालों को रोक रही सरकार, तेजस्वी का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राजद के मार्च में शामिल होने पटना आ रहे कार्यकर्ताओं और छात्रों को सरकार रोक रही है। प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि राजद का लोकभवन मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर सकती है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि सीवान और जहानाबाद में छात्रों पर फायरिंग किसके आदेश से हुई थी? आदेश देने वाले अधिकारी अब तक निलंबित क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सीवान में एक सिपाही को निलंबित कर सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती है। कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार से हम सवाल पूछ चूके हैं। जवाब नहीं मिला तो लोकभवन मार्च का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में ऐसी कोई भी नहीं परीक्षा नहीं, जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। 21 सालों की एनडीए सरकार में बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक चरम पर है। घोटालेबाजों को संरक्षण दिया जा रहा है।

टीआरई-4 अभ्यर्थियों से मिले तेजस्वी राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार शाम पटना के गर्दनीबाग पहुंचकर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्र-छात्राओं की मांगों को अपना समर्थन दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को छात्रों की जायज मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए।

तेजस्वी बोले- सरकार को झुकना ही पड़ेगा गर्दनीबाग में आंदोलनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। आपके मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। जात-पात भुलाकर सब एक होकर लड़ेंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार झुकी, झारखंड में भी सरकार को छात्रों की मांगों को सुना। बिहार में भी सरकार को झुकना होगा।