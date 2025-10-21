गठबंधन एकजुट नहीं रखते बिहार को क्या रखेंगे, तेजस्वी पर चिराग का तंज
संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन धाऱाशायी हो गया उससे एनडीए की कई सीटों पर जीत की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकते तो बिहार को क्या एकजुट रखेंगे।
बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बिहार चुनाव से पहले विभिन्न नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा (आर) सुप्रीमो चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन धाऱाशायी हो गया उससे एनडीए की कई सीटों पर जीत की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकते तो बिहार को क्या एकजुट रखेंगे।
आपको बता दें कि महागठबंधन में पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति रही है। महागठबंधन में शामिल कुछ घटक दल कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं।
चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह महागठबंधन धाराशायी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें जो संभवत: हमारे खाते में नहीं गिर रही थीं वहां भी हमें वाक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता। अपने 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकता वो बिहार और बिहारियों को एकसाथ कैसे रख सकता है।