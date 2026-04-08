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तेजस्वी यादव अब बच्चे नहीं, बाहर जाकर बिहार की बुराई ठीक नहीं; तेज प्रताप ने छोटे भाई को दे दी नसीहत

Apr 08, 2026 09:18 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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केरल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को गरीब राज्य बताए जाने पर उनके बड़े भाई एवं जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव ने नसीहत दे दी है। तेज प्रताप ने कहा कि बाहर जाकर अपने राज्य की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। 

तेजस्वी यादव अब बच्चे नहीं, बाहर जाकर बिहार की बुराई ठीक नहीं; तेज प्रताप ने छोटे भाई को दे दी नसीहत

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार को गरीब राज्य बताए जाने पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने आपत्ति जताई है। जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को नसीहत दी है कि वे बाहर जाकर अपने राज्य की बुराई ना करें। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि अब तेजस्वी बच्चे नहीं हैं। यह उनके दल (आरजेडी) का मामला है।

आरजेडी सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केरल में जाकर बिहार को गरीब बताना ठीक नहीं है। हमारा जन्म यहां हुआ है। बिहार की जनता गरीब नहीं है, बल्कि दिल से अमीर है। तेजस्वी यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।

दरअसल, पिछले दिनों केरल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केरल ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया था। इस पर राज्य में सियासत गर्मा गई। भाजपा एवं जदयू ने उन पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया और नेता प्रतिपक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की।

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'निशांत को अभी अनुभव नहीं, सम्राट चौधरी सीएम बनने योग्य'

जेजेडी चीफ ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन पर भी अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल हो गई, इसलिए वे इस्तीफा देकर जा रहे हैं। वहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने पर तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अभी अनुभव नहीं है। धीरे-धीरे सीख जाएंगे।

तेज प्रताप यादव ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सम्राट मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आगामी दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसके बाद बिहार में भाजपा का सीएम बन सकता है। इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम टॉप पर चल रहा है।

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तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब वैसे भी सब जगह मिल रही है। राज्य के हर, गली-मोहल्ला और चौराहा पर शराब बिक रही है। शराबबंदी है ही कहां? शराबबंदी कानून में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। शराबबंदी फेल है, इसलिए नीतीश कुमार इस्तीफा देकर जा रहे हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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