तेजस्वी यादव राजद के नए कार्यकारी अध्यक्ष, लालू की मौजूदगी में मंगनी लाल मंडल ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसक ऐलान किया। पटना के एक होटल में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव भोला यादव ने रखा। लालू प्रसाद के निर्देश पर रखे गये गये इस प्रस्ताव पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। लालू प्रसाद के अस्वस्थता को देखते हुए पार्टी ने पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है। तेजस्वी को अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ दी गई है।

एक राजद नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में मौजूद लगभग सभी नेताओं की मांग थी कि तेजस्वी यादव को अब जिम्मेदारी सौंपी जाए। पार्टी नेताओं का कहना था कि तेजस्वी यादव ही अब बिहार तथा राजद के भविष्य हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से पार्टी का नया कार्यकारी बॉस चुना गया। लालू प्रसाद यादव ने इसका सर्टिफिकेट तेजस्वी यादव को सौंपा है। राजद ने पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की सूचना साझा करते हुए राजद में एक नये युग के शुरू होने की बात कही है।

पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। जिसमें “नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण फैसले” लिए जाने की संभावना जताई गई थी। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बता दें कि वर्ष 1997 में जनता दल से अलग होकर राजद की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद पार्टी की स्थापना के बाद से ही शीर्ष पद पर बने हुए हैं।

हालांकि उनकी सर्वोच्चता निर्विवाद है, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना था कि 80 वर्ष से अधिक आयु और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए संगठन के रोजमर्रा के कामकाज के लिए नेतृत्व की दूसरी पंक्ति की जरूरत है। राजद की इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए 20 से अधिक प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शनिवार को ही पटना पहुंच चुके थे। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा था कि 25 जनवरी को होने वाली इस बैठक में देश की वर्तमान स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।