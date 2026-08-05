Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खामोश! जब तुम राजनीति में पैदा नहीं हुए थे, पोल खोल दूंगा तो..; RJD के शक्ति यादव पर भड़के तेजस्वी के MLA भाई वीरेद्र

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बांकीपुर में हार के बाद लगता है राजद में मंथन की बजाए घमासान का दौर चालू हो गया है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव एक-दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया है कि वो खामोश रहें नहीं तो वो उनकी पोल खोल देंगे। 

bhai virendra on shakti yadav
bhai virendra on shakti yadav

कहां तो बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में मंथन होना था लेकिन अब दौर तो पार्टी के अंदर घमासान का शुरू हो चुका है। आमने-सामने हैं तेजस्वी के दिग्गज विधायक भाई वीरेंद्र और राजद के बड़े प्रवक्ता शक्ति यादव। इस घमासान की वजह भी बांकीपुर उपचुनाव में हार ही है। दरअसल उपचुनाव में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर सवाल उठाया था। पटना की मनेर विधानसभा सीट से विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा था कि संगठन की कमजोरी की वजह से हार हई है और जिन लोगों पर पार्टी भरोसा करती है उनका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं तो हमारे नेता के अगल-बगल बैठते हैं और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसपर शक्ति यादव ने भाई वीरेंद्र को लेकर कह दिया था कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है? अब इसपर भाई वीरेंद्र भड़क गए हैं और शक्ति यादव को खामोश रहने की हिदायत दे दी है।

भाई वीरेंद्र ने क्या कहा

भाई वीरेंद्र ने कहा, ‘खामोश! भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब राजनीति में तुम्हारी कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 भाई वीरेंद्र विधायक था, कई लोग बदल गए पर भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2026 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए शांत ही रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तुमलोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करते हो।’

ये भी पढ़ें:घमंड था, कलकत्ता जीत गए, बंबई जीत गए, विदेश जीत गए; भाजपा पर बरसने लगे अनंत सिंह

भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा, ‘लालू प्रसाद यादव हमारे आदरणीय नेता हैं और लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है तो हमारे नेता तेजस्वी यादव हुए। अगर वो (शक्ति यादव) सब पर चाहेंगे कि हम इनको भी अपने ईर्द-गिर्द रखें तो मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूं। किसी ऐसे लोगों का नहीं जो जिंदा चमड़े की सप्लाई करते हैं। वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता हूं। वो संभल जाए नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है मैं खोल दूंगा तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। मैं राजनीति अच्छे से कर रहा हूं और तुम क्या राजनीति करता है और करता था मैं सब अच्छे से जानता हूं। किनके साथ क्या किया और घर से भागा था और किस कारण से भागा था यह भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद घर गया मैं यह भी जानता हूं। इसलिए होश-हवास और हैसियत में रहो।’

शक्ति यादव ने क्या कहा था..

बता दें कि तेजस्वी के करीबियों पर सवाल उठाने वाले एमएलए भाई वीरेंद्र की बातों पर शक्ति यादव ने कहा था, 'राजद विपक्ष की भूमिका में है सत्ता में नहीं। विपक्ष में रहते हुए पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदैव जनहित में रहता है। नेता तो अपने हिसाब से हर चीज को देखते ही हैं। जो यह बात बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए? उसकी भूमिका क्या है? आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। सबकी भूमिका होनी चाहिए। सबका मान बराबर है। सब वर्गों का मान बराबर है। अगर उनको लगता है कि यही काम कर रहा है तो उन्हें दूर रखना चाहिए। कोई भी हो हम ही क्यों ना हो। यह लालू यादव की पार्टी है जिन्होंने गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए काम किया है। उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बोलेंगे तो तकलीफ लग जाएगा। अरे भाई, इंसानियत की बात कोई कर रहा है क्या। ये क्या किए थे? कोई परिवर्तनकारी थे? जेन जी लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तब इनकी कोई भूमिका थी?

ये भी पढ़ें:RJD का राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो चुका है; पप्पू ने पीके के बहाने तेजस्वी को लपेटा
ये भी पढ़ें:बांकीपुर हार से RJD में घमासान, भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबी पर फोड़ा ठीकरा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।