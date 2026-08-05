खामोश! जब तुम राजनीति में पैदा नहीं हुए थे, पोल खोल दूंगा तो..; RJD के शक्ति यादव पर भड़के तेजस्वी के MLA भाई वीरेद्र

बांकीपुर में हार के बाद लगता है राजद में मंथन की बजाए घमासान का दौर चालू हो गया है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव एक-दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया है कि वो खामोश रहें नहीं तो वो उनकी पोल खोल देंगे।

कहां तो बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में मंथन होना था लेकिन अब दौर तो पार्टी के अंदर घमासान का शुरू हो चुका है। आमने-सामने हैं तेजस्वी के दिग्गज विधायक भाई वीरेंद्र और राजद के बड़े प्रवक्ता शक्ति यादव। इस घमासान की वजह भी बांकीपुर उपचुनाव में हार ही है। दरअसल उपचुनाव में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर सवाल उठाया था। पटना की मनेर विधानसभा सीट से विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा था कि संगठन की कमजोरी की वजह से हार हई है और जिन लोगों पर पार्टी भरोसा करती है उनका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं तो हमारे नेता के अगल-बगल बैठते हैं और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसपर शक्ति यादव ने भाई वीरेंद्र को लेकर कह दिया था कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है? अब इसपर भाई वीरेंद्र भड़क गए हैं और शक्ति यादव को खामोश रहने की हिदायत दे दी है।

भाई वीरेंद्र ने क्या कहा भाई वीरेंद्र ने कहा, ‘खामोश! भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब राजनीति में तुम्हारी कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 भाई वीरेंद्र विधायक था, कई लोग बदल गए पर भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2026 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए शांत ही रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तुमलोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करते हो।’

भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा, ‘लालू प्रसाद यादव हमारे आदरणीय नेता हैं और लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है तो हमारे नेता तेजस्वी यादव हुए। अगर वो (शक्ति यादव) सब पर चाहेंगे कि हम इनको भी अपने ईर्द-गिर्द रखें तो मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूं। किसी ऐसे लोगों का नहीं जो जिंदा चमड़े की सप्लाई करते हैं। वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता हूं। वो संभल जाए नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है मैं खोल दूंगा तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। मैं राजनीति अच्छे से कर रहा हूं और तुम क्या राजनीति करता है और करता था मैं सब अच्छे से जानता हूं। किनके साथ क्या किया और घर से भागा था और किस कारण से भागा था यह भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद घर गया मैं यह भी जानता हूं। इसलिए होश-हवास और हैसियत में रहो।’