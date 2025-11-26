भितरघातियों की सूची बना रहे तेजस्वी यादव, करारी हार के बाद RJD चलाएगी 'सफाई अभियान'

संक्षेप: Tejashwi Yadav RJD: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली तेजस्वी यादव की आरजेडी में भितरघातियों की सूची बनाई जा रही है। चुनाव के दौरान आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

Tejashwi Yadav RJD: बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भितरघातियों की पहचान करने में जुट गई है। पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में महती भूमिका निभाई। पार्टी ने बुधवार से प्रदेश राजद कार्यालय में प्रमंडलवार जीते विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक शुरू कर दी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर भितरघाती नेताओं से पूछताछ की जाएगी। पार्टी नेताओं के अनुसार दो चरणों की समीक्षा के बाद व्यापक स्तर पर 'सफाई अभियान' चलाकर भितरघातियों को आरजेडी से निकाला जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरजेडी ने बुधवार को पहले दिन मगध प्रमंडल के हारे-जीते उम्मीदवारों को पटना बुलाया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक दोपहर 3 बजे तक चली। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी, भोला यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक हुई। प्रत्याशियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट लिखित रूप में पार्टी नेतृत्व को सौंपी।

उम्मीदवारों ने उन नेताओं के नाम बताए हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान दल और गठबंधन के खिलाफ काम किया। वे आरजेडी की जगह क्षेत्र में विरोधी दलों के लिए काम कर रहे थे। इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। 4 दिसंबर तक प्रमंडलवार बैठक के बाद दूसरे चरण में 5 से 9 दिसंबर के बीच पार्टी के जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी।

प्रत्याशियों की ओर से दिए गए नामों के बारे में पार्टी के पदधारकों से राय ली जाएगी। साथ ही जिनका नाम भितरघात करने वालों की सूची में होगा, उनसे भी इस बाबत पूछा जाएगा। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर ऐसे लोगों की पहचान कर दल से बाहर किया जाएगा। गुरुवार को सारण तो शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ बैठक तय है। इन बैठकों में पार्टी नेताओं से भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीतियों, जनहित के मुद्दों को लेकर भी राय मांगी जा रही है।