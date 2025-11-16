Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav left alone in Lalu family Rohini Acharya said mother father sisters all with me
लालू परिवार में अलग-थलग पड़े तेजस्वी यादव, रोहिणी बोलीं- माता-पिता, बहन सब मेरे साथ

लालू परिवार में अलग-थलग पड़े तेजस्वी यादव, रोहिणी बोलीं- माता-पिता, बहन सब मेरे साथ

संक्षेप: बिहार चुनाव के नतीजों में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान से तेजस्वी यादव अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्या ने कहा कि माता, पिता, बहनें सब उनके साथ हैं।

Sun, 16 Nov 2025 08:13 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की शर्मनाक के बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट हो गई। अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव परिवार में अलग-थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्या ने परिवार छोड़ने के बाद कहा है कि उनके माता-पिता (लालू एवं राबड़ी) और सभी बहनें उनके साथ हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई (तेजस्वी) से नाता तोड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहिणी आचार्या ने रविवार शाम को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सब किसके शह पर हुआ वो तेजस्वी, संजय यादव, रेचल यादव और रमीज से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा, "मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, कल मेरे माता-पिता भी रो रहे थे, बहनें भी मेरे लिए रो रही थीं। भगवान ने सौभाग्य दिया कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।"

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:तुम्हारे कारण हारे, हाय लगी; रोहिणी-तेजस्वी के चप्पल कांड की इनसाइड स्टोरी

भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर भड़कते हुए रोहिणी ने कहा कि जिस घर में भाई हो, तो उसका भी परिवार में योगदान होना चाहिए। सिर्फ बेटियां ही बलिदान क्यों दें? जब बेटी को सवाल पूछें जाएं तो आप बोल देते हैं कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है।"

बता दें कि शनिवार को रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा था कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने तेजस्वी के करीबी राजद सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लेकर कहा कि उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा। इसके बाद अन्य पोस्ट में रोहिणी ने आरोप लगाए कि राबड़ी आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई। पिता लालू को किडनी दान करने पर भी सवाल उठाए गए।

रोहिणी आचार्या शनिवार शाम को राबड़ी आवास से रोते हुए पटना एयरपोर्ट पहुंचीं थीं। रविवार को लालू की तीन अन्य बेटियां रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली चली गईं।

ये भी पढ़ें:भाई हो तो ससुराल ही देखें बहनें; रोहिणी से कहा गया- लालू को गंदी किडनी लगवा दी

बता दें कि रोहिणी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले ही लालू परिवार से बेदखल किए जा चुके हैं। उन्होंने इस चुनाव में जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। तेज प्रताप की पार्टी ने अब एनडीए को नैतिक समर्थन दे दिया है और रोहिणी को भी जेजेडी में आने का ऑफर दिया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rohini Acharya Tejashwi Yadav Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।