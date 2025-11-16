लालू परिवार में अलग-थलग पड़े तेजस्वी यादव, रोहिणी बोलीं- माता-पिता, बहन सब मेरे साथ

संक्षेप: बिहार चुनाव के नतीजों में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान से तेजस्वी यादव अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्या ने कहा कि माता, पिता, बहनें सब उनके साथ हैं।

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की शर्मनाक के बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट हो गई। अब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव परिवार में अलग-थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्या ने परिवार छोड़ने के बाद कहा है कि उनके माता-पिता (लालू एवं राबड़ी) और सभी बहनें उनके साथ हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई (तेजस्वी) से नाता तोड़ा है।

रोहिणी आचार्या ने रविवार शाम को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सब किसके शह पर हुआ वो तेजस्वी, संजय यादव, रेचल यादव और रमीज से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा, "मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, कल मेरे माता-पिता भी रो रहे थे, बहनें भी मेरे लिए रो रही थीं। भगवान ने सौभाग्य दिया कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।"

भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर भड़कते हुए रोहिणी ने कहा कि जिस घर में भाई हो, तो उसका भी परिवार में योगदान होना चाहिए। सिर्फ बेटियां ही बलिदान क्यों दें? जब बेटी को सवाल पूछें जाएं तो आप बोल देते हैं कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है।"

बता दें कि शनिवार को रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा था कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने तेजस्वी के करीबी राजद सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लेकर कहा कि उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा। इसके बाद अन्य पोस्ट में रोहिणी ने आरोप लगाए कि राबड़ी आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई। पिता लालू को किडनी दान करने पर भी सवाल उठाए गए।

रोहिणी आचार्या शनिवार शाम को राबड़ी आवास से रोते हुए पटना एयरपोर्ट पहुंचीं थीं। रविवार को लालू की तीन अन्य बेटियां रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली चली गईं।