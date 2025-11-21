Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTejashwi Yadav led RJD attacks Nitish on first day of NDA Govt with satires on CM PM Modi and results
तेजस्वी की RJD व्यंग्य की शरण में; सरकार के पहले ही दिन से नीतीश और नतीजों पर चुटकी के तीर शुरू

संक्षेप:

नीतीश कुमार की 10वीं सरकार के पहले ही दिन तेजस्वी यादव की राजद व्यंग्य की शरण में चली गई। तेजस्वी शपथ ग्रहण में नहीं दिखे और सोशल मीडिया पर सीएम और मंत्रियों को बधाई दी। शपथ के बाद पार्टी ने नीतीश और नतीजों पर चुटकी भरे तीर चलाए।

Fri, 21 Nov 2025 01:52 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार के पहले ही दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) व्यंग्य बाण के तीर छोड़ने लगा। तेजस्वी शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान नहीं गए और बाद में सोशल मीडिया पर नीतीश और उनके मंत्रियों को बधाई दी। इस सबके बाद शाम में राजद ने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो विस्मय के सिंबल के साथ पोस्ट किया। शपथ ग्रहण के लिए पटना आए पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट पर विदा करते सीएम नीतीश का वीडियो दिखाकर पार्टी ने कहा कि नीतीश ने मोदी के पांव छूकर आशीर्वाद लिए।

नीतीश की छवि पर हमले के बाद आधी रात से कुछ मिनट पहले राजद के आधिकारिक हैंडल से नबीनगर, अगिआंव और संदेश सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार के अंतर और सीटों पर रद्द हुए पोस्टल बैलट की संख्या के साथ दावा किया गया- जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकडे! यह एक तथ्य है कि विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर जीत-हार का फैसला 1000 से कम वोट के अंतर से हुआ है। 3 सीटों पर यह मार्जिन 100 से भी कम वोट का है। यह भी तथ्य है कि इन 11 सीटों में विपक्षी खेमे में राजद 3, कांग्रेस 2 और बसपा 1 सीट जीती। बाकी 5 सीटों में जेडीयू और एलजेपी-आर 2-2 और बीजेपी 1 सीट जीती।

नतीजों के बाद राजद ने कहा था- ‘जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है! इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं! राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेगी!’ नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद राजद ने सरकार में शामिल 10 मंत्रियों की राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए शपथ की लाइन बना दी। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, नितिन नबीन, संतोष सुमन, सुनील कुमार, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम लेकर इस ट्वीट के जरिए एनडीए के परिवारवाद विरोधी स्टैंड पर कटाक्ष किया गया।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Lalu Yadav Tejashwi Yadav RJD अन्य..
