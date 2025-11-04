अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे; तेजस्वी पर बोले बड़े भाई तेजप्रताप यादव

संक्षेप: मीडिया से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, ‘अभी वो बच्चा है।’

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में दो भाइयों के बीच की लड़ाई दिन-प्रतिदिन तीखी होती जा रही है। राजद और परिवार से निकाले जा चुके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव लगातार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमले बोल रहे हैं। हाल ही में तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को नादान कहा था। अब तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बच्चा कहा है और यह भी कहा कि चुनाव के बाद उन्हें झुनझुना पकड़ाया जाएगा।

मीडिया से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, ‘अभी वो बच्चा है। चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे... वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए। फिर जाएंगे राघोपुर। ’

हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी- तेजप्रताप यादव इधर सोमवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर चकसिकन्दर कल्याणपुर गांव में तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के गढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। असली लालू जी की पार्टी यही है। हरा वाला जयचंद के चक्कर में है। असली अर्जुन राघोपुर से जजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार हैं।

उन्होंने कहा कि मैंने राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आया, लेकिन आपका विधायक नहीं आया। मेरा दरवाजा लोगों के लिए हमेशा लालू जी की तरह खुला रहता है, लेकिन आप अलग जाइएगा, तो आठ-आठ घंटे इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि वे बिहार में फटफटी चलाने, जलेबी बनाने और मछली मारने आते हैं।

रोजगार, पलायन इन सबसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी के हर घर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के दावे को गलत बताते हुए कहा कि सरकार बने तब न दावा करना चाहिए।

तेजस्वी यादव के महुआ आने पर क्या बोले तेजप्रताप इससे पहले तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था और पार्टी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की थी। तेजप्रताप यादव ने इसे लेकर भी एक्स पर पोस्ट किया था। तेजप्रताप यादव ने लिखा था, 'तेजप्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने जो महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है।