पीएम मोदी की सभा में तेजस्वी यादव को न्योता, नीतीश सेतु के उद्गाटन में राघोपुर MLA को मंच साझा करने बुलाया
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली के जाफरपट्टी में शनिवार को होने वाली सभा का न्योता मिला है। पीएम मोदी मंच से बिहार में 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें नीतीश सेतु का उद्घाटन भी शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली जिले में शनिवार को होने वाली सभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता मिला है। तेजस्वी को बतौर राघोपुर विधायक पीएम के साथ मंच साझा करने बुलाया गया है। पीएम मोदी इस सभा से बिहार में 34470 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के राघोपुर होते हुए बिदुपुर तक बने सिक्स लेन पुल का भी औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। सम्राट सरकार ने हाल ही में इस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है, जिस पर सियासत गर्माई हुई है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं। नीतीश सेतु गंगा नदी के दियारा इलाके में स्थित राघोपुर क्षेत्र को राजधानी पटना से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से दियारा के लोगों को 12 महीने सीधा और सुरक्षित सड़क संपर्क मिला है। पहले लोगों को नावों और पीपा पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता था और बारिश एवं बाढ़ के समय संपर्क टूट जाता था।
पहले चरण में कच्ची दरगाह से राघोपुर तक सिक्सलेन पुल का उद्घाटन पिछले साल ही हो गया था। वहीं दूसरे चरण में राघोपुर से बिदुपुर सेक्शन का काम हाल ही में पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं।
नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार की संपर्क मजबूत
नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन भी सुगम होने वाला है। उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से राजधानी पटना आना-जाना और भी आसान हो गया है। इस सेतु के पूरी तरह चालू होने के बाद मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र से राजधानी का सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही जेपी सेतु और गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
तेजस्वी यादव के पीएम मोदी की सभा में जाने पर सस्पेंस
राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को पीएम नरेंद्र मोदी की शनिवार को होने वाली सभा में जाने का आमंत्रण मिला है। हालांकि, वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तेजस्वी के कार्यक्रम में जाने को लेकर आरजेडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
तेजस्वी ने पुल का नाम नीतीश सेतु रखने पर जताई आपत्ति
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सम्राट सरकार से इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखे जाने की मांग की है। तेजस्वी ने तंज भी कसा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री वाली एनडीए सरकार ने पुल का नामकरण नीतीश सेतु कर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के जिंदा रहते ही उनकी कथित तौर पर राजनीतिक विदाई कर दी है।
सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली जिले के जाफरपट्टी गांव में 21 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम आखिरी बार सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार आए थे।
एनडीए के कई नेता रहेंगे मौजूद
पीएम मोदी की सभा में मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जीतनराम मांझी (हम सुप्रीमो), ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान (लोजपा-आर प्रमुख), रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे एवं राजभूषण चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, एससी-एसटी मंत्री लखेंद्र रौशन, पीएचईडी मंत्री संजय सिंह, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा, वैशाली सांसद वीणा देवी, हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, लालगंज विधायक संजय सिंह, राजापाकर विधायक महेंद्र राम, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सह महनार विधायक उमेश कुशवाहा, एमएलसी भूषण कुमार, नरेंद्र प्रसाद सिंह एवं बंशीधर ब्रजवासी मौजूद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।