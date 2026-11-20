आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली के जाफरपट्टी में शनिवार को होने वाली सभा का न्योता मिला है। पीएम मोदी मंच से बिहार में 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें नीतीश सेतु का उद्घाटन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली जिले में शनिवार को होने वाली सभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता मिला है। तेजस्वी को बतौर राघोपुर विधायक पीएम के साथ मंच साझा करने बुलाया गया है। पीएम मोदी इस सभा से बिहार में 34470 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के राघोपुर होते हुए बिदुपुर तक बने सिक्स लेन पुल का भी औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। सम्राट सरकार ने हाल ही में इस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है, जिस पर सियासत गर्माई हुई है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं। नीतीश सेतु गंगा नदी के दियारा इलाके में स्थित राघोपुर क्षेत्र को राजधानी पटना से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से दियारा के लोगों को 12 महीने सीधा और सुरक्षित सड़क संपर्क मिला है। पहले लोगों को नावों और पीपा पुल के सहारे आवागमन करना पड़ता था और बारिश एवं बाढ़ के समय संपर्क टूट जाता था।

पहले चरण में कच्ची दरगाह से राघोपुर तक सिक्सलेन पुल का उद्घाटन पिछले साल ही हो गया था। वहीं दूसरे चरण में राघोपुर से बिदुपुर सेक्शन का काम हाल ही में पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं।

नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार की संपर्क मजबूत नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन भी सुगम होने वाला है। उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से राजधानी पटना आना-जाना और भी आसान हो गया है। इस सेतु के पूरी तरह चालू होने के बाद मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र से राजधानी का सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही जेपी सेतु और गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

तेजस्वी यादव के पीएम मोदी की सभा में जाने पर सस्पेंस राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को पीएम नरेंद्र मोदी की शनिवार को होने वाली सभा में जाने का आमंत्रण मिला है। हालांकि, वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तेजस्वी के कार्यक्रम में जाने को लेकर आरजेडी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

तेजस्वी ने पुल का नाम नीतीश सेतु रखने पर जताई आपत्ति आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सम्राट सरकार से इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखे जाने की मांग की है। तेजस्वी ने तंज भी कसा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री वाली एनडीए सरकार ने पुल का नामकरण नीतीश सेतु कर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के जिंदा रहते ही उनकी कथित तौर पर राजनीतिक विदाई कर दी है।

सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली जिले के जाफरपट्टी गांव में 21 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम आखिरी बार सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार आए थे।