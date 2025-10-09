तेजस्वी के हर घर सरकारी जॉब दांव पर सियासत सुलगी, BJP के नीरज ने पूछा- कितनी जमीन लेंगे बदले में

तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर कानून बनाकर राज्य के हर घर में एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित किया जाएगा। जिन घरों में कोई सरकारी कर्मी नही है वहां एक सदस्य को जल्द से जल्द नौकरी दी जाएगी।

राष्ट्रीय जनता दल(राजद) नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी(महागठबंधन की) सरकार बनी तो बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बीस दिनों में इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जाएगा और बीस महीने में पूरा किया जाएगा। उनकी इस घोषणा पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पूछा है कि इसके लिए कितनी जमीन लेंगे, यह भी बता दें। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी की घोषणा पर तंज कसा है।

बीजेपी के नीरज ने lतेजस्वी यादव के बयान पर लैंड फॉर जॉब केस की याद दिला दी है जिसमें राजद नेता आरोपी हैं और कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि शेर कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। नौकरी देने का वायदा करने के साथ तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि नौकरी देने के बदले में हर घर से कितनी जमीन लेंगे। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार बन जाएगी तो हर गांव में अपहरण उद्योग का ब्रांच खोलेंगे। राज्य की जनता इनके झूठे वायदों को अच्छे से जानती है। उनपर किसी को भरोसा नहीं है अब। राजद के लोग शिक्षा और रोजगार की बात नहीं कर सकते। वे जंगलराज वाले हैं।