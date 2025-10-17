सीवान में तेजस्वी यादव को झटका, RJD के जिलाध्यक्ष बिपिन कुशवाहा का इस्तीफा
संक्षेप: सीवान में तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले एक कोइरी नेता का नुकसान हो गया है। राजद के जिलाध्यक्ष बिपिन कुशवाहा ने गोरियाकोठी से टिकट नहीं मिलने के बाद पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सीवान में एक कोइरी नेता का नुकसान हो गया है। गोरियाकोठी सीट से किसी और को टिकट मिलने के बाद राजद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर बिपिन कुशवाहा ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने त्यागपत्र का फोटो शेयर किया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में कुशवाहा राजनीति का जोर चल रहा है। सीवान जिला में लगभग 10 फीसदी कुशवाहा वोटर हैं।
सीवान जिला में राजद ने अब तक तीन कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक विजय शंकर दुबे की महाराजगंज सीट से लालू यादव ने एमएलसी बिनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को लड़ाया है। कांग्रेस दुबे को किसी और सीट से लड़ने कह रही है, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने बार-बार सीट बदलने से साफ मना कर दिया है। गोरियाकोठी से अनवर उल हक और बड़हरिया से अरुण गुप्ता को राजद का टिकट मिला है। अनवर असल में बड़हरिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको गोरियाकोठी से सिंबल मिल गया। कुशवाहा ने इससे नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है।
शहाबुद्दीन के बेटे के लिए MLA ने खाली कर दी सीट, ओसामा को लालू-तेजस्वी ने रघुनाथपुर से लड़ाया
सीवान की रघुनाथपुर सीट से तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है। ओसामा की मां हिना शहाब को पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी रखा गया है। रघुनाथपुर से राजद के हरिशंकर यादव 2015 से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वह ओसामा के समर्थन में टिकट की रेस से हट गए। यादव शहाबुद्दीन के भरोसेमंद रहे हैं और जब उनके बेटे ने लड़ने की इच्छा जाहिर की तो अपनी ही सीट की पेशकश कर दी।