सीवान में तेजस्वी यादव को झटका, RJD के जिलाध्यक्ष बिपिन कुशवाहा का इस्तीफा

संक्षेप: सीवान में तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले एक कोइरी नेता का नुकसान हो गया है। राजद के जिलाध्यक्ष बिपिन कुशवाहा ने गोरियाकोठी से टिकट नहीं मिलने के बाद पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सीवान में एक कोइरी नेता का नुकसान हो गया है। गोरियाकोठी सीट से किसी और को टिकट मिलने के बाद राजद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर बिपिन कुशवाहा ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने त्यागपत्र का फोटो शेयर किया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में कुशवाहा राजनीति का जोर चल रहा है। सीवान जिला में लगभग 10 फीसदी कुशवाहा वोटर हैं।