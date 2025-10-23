Hindustan Hindi News
हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर बिहार 'जोतेंगे' तेजस्वी यादव, पहले दिन 5 सीटों पर तूफानी प्रचार

हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर बिहार 'जोतेंगे' तेजस्वी यादव, पहले दिन 5 सीटों पर तूफानी प्रचार

संक्षेप: महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का बिहार में तूफानी प्रचार अभियान शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। तेजस्वी पहले दिन शुक्रवार को 5 जगहों पर प्रचार करेंगे। पिछले साल धुआंधार रैलियां करते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने हेलिकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है।

Thu, 23 Oct 2025 07:29 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव शुक्रवार से अपने तूफानी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी की पहले दिन (24 अक्टूबर को) 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां होंगी। वे पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में एक दिन में 15-15 रैलियां करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थीं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को हेलिकॉप्टर से पटना जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सलखुआ प्रखंड में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे दरभंगा के केवटी में रैयाम चीनी मिल में रैली करेंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गुरुवार को कहा कि तेजस्वी की शुक्रवार को तीसरी सभा मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर गंगोलिया में होगी।

इसके बाद वे समस्तीपुर जिले में उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के महंत नारायण दास उच्च विद्यालय रायपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत बिदुपुर बाजार, चकौसन एवं चकसिकंदर में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। फिर वे सड़क मार्ग से पटना वापस लौट जाएंगे। राघोपुर सीट से तेजस्वी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, अन्य चारों विधानसभा सीटों पर वे आरजेडी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगेंगे।

छठ के बाद शुरू होगा तेजस्वी का धुआंधार प्रचार

आरजेडी नेताओं के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव रोज कम से कम 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। किसी दिन इससे ज्यादा रैलियां भी कर सकते हैं। पार्टी के वे इकलौते ऐसा चेहरा हैं जो न केवल अपने दल बल्कि सहयोगी दलों के बीच भी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। बताया जा रहा है कि छठ महापर्व के बाद तेजस्वी का धुआंधार प्रचार अभियान शुरू होगा।

आरजेडी के वॉर रूम में न केवल पार्टी के प्रत्याशी बल्कि सहयोगी दलों के उम्मीदवार भी तेजस्वी की चुनावी सभा के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हर उम्मीदवार अपने यहां तेजस्वी की कम से कम एक सभा कराना चाह रहा है। पिछली बार (2020) के चुनाव में तेजस्वी ने सबसे अधिक 263 जनसभाएं की थीं। तब उन्होंने एक दिन में 16 से 18 सभाओं को संबोधित किया था।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर)

