एमएलसी चुनाव के नतीजों से पहले ही तेजस्वी यादव हताश, कहा- भाजपा ने फर्जी मतदाता जुड़वाए
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटर जुड़वाए गए हैं। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर विधान परिषद चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप लगाया है।
विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हताश हो गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर एमएलसी चुनाव में वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने कहा कि भाजपा फर्जी वोट जुड़वा कर हेरफेर करना चाहती है। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की 8 एमएलसी सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है, जिसका रिजल्ट 27 अक्टूबर को जारी होगा।
तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “भाजपा को वोट चोरी की ऐसी लत लग चुकी है कि अब ये बिहार में हो रहे 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी फर्जी वोट जुड़वा कर हेर-फेर करना चाहते हैं।”
40 हजार टीचर मतदाताओं में भी फर्जीवाड़ा- तेजस्वी
उन्होंने कहा, “बिहार के 16 जिलों में फैले 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मात्र 40,253 मतदाता हैं, लेकिन उसमें में भी इन्होंने फर्जी मतदाता जुड़वा दिए। इनकी बेईमानी और ठगी का अंत होगा क्योंकि जनता अब लोकतंत्र के इन हत्यारों की ठगी और डकैती समझ चुकी है।”
तेजस्वी का मोदी और शाह पर निशाना
आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए भाजपा पर चुनाव आयोग के सहारे वोट चोरी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में दो दिन पहले छपी एक रिपोर्ट को भी साझा किया, जिसमें कथित तौर पर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी मतदाताओं के जोड़े जाने का दावा किया गया है।
आरजेडी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी
तेजस्वी यादव शुक्रवार दोपहर को पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां नेताओं से बात कर उन्होंने एमएलसी चुनाव के मतदान के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया।
सभी जगहों से पॉजिटिव फीडबैक- तेजस्वी यादव
तेजस्वी ने कहा कि वह लगातार एमएलसी चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जगहों से सकारात्मक फीडबैक आ रहा है। उन्होंने सभी सीटों पर विपक्ष की जीत का दावा किया। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर धीमा मतदान और फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों की दाल गलने वाली नहीं है।
बिहार की 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है। इनमें शिक्षक कोटे की चार और स्नातक वर्ग की चार सीटें शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, सारण, तिरहुत एवं दरभंगा, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, कोसी, तिरहुत और दरभंगा में मतदान हो रहा है।
एमएलसी चुनाव के दौरान आरजेडी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से कुछ पर सहयोगी पार्टी कांग्रेस से ही उसका मुकाबला है। इसके अलावा एनडीए और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में है। 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि एमएलसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।