Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चुनाव दोबारा कराया जाए, तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा 'हर्जाना'

Feb 27, 2026 07:12 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला में बरी होने के बाद हर्जाने की मांग की है। उन्होंने भरपाई के तौर पर दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी है। 

चुनाव दोबारा कराया जाए, तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा 'हर्जाना'

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने के बाद उन्होंने यह मांग उठाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने शुक्रवार को कहा कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सामने आ गया है। उन्होंने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की।

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि तथाकथित शराब घोटाला में दिल्ली की अदालत ने लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। तेजस्वी ने कहा, "इसका हर्जाना कौन भरेग? इसकी भरपाई के लिए दिल्ली में दोबारा चुनाव कराया जाए, ताकि जनता सही मुद्दे पर मतदान कर पाए।"

आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि वर्तमान में सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर केस-मुकदमा हो रखे हैं। सरकारी एजेंसियां का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि जिस तरह से केजरीवाल को शराब नीति केस में बरी किया गया है, उसी तरह उनके परिवार को भी अदालत से न्याय मिलेगा।

उन्होंने कहा, "आईआरसीटीसी केस हो या लैंड फॉर जॉब हो, सीबीआई पहले तीन बार जांच करके बंद कर चुकी है। उसमें कुछ नहीं पाया गया। संसद में भी सवाल उठा था। विजिलेंस ने भी जांच की। मगर लोगों को तंग करने के लिए दोबारा इसका इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल बरी हुए हैं, हमें भी पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमें भी न्याय मिलेगा।"

ये भी पढ़ें:शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, अदालत ने कहा- सबूत नहीं

केजरीवाल समेत 23 आरोपी बरी

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला केस में शुक्रवार को बरी कर दिया। पूर्व सीएम केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य 21 आरोपियों को भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अदालत ने कहा कि केजरीवास समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। साथ ही सीबीआई की चार्जशीट में कई तरह की खामियां पाई गईं।

ये भी पढ़ें:हमने 75 साल में नहीं किया, उन्होंने 75 दिन में कर लिया; केजरीवाल पर BJP

केजरीवाल बोले- दिल्ली में आज चुनाव हुए तो भाजपा 10 सीटें नहीं जीत पाएगी

शराब घोटाला में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो सत्ताधारी भाजपा 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दी कि वे दिल्ली में चुनाव करा लें अगर दिल्ली में भाजपा को 10 से ज्यादा सीटें मिल जाए, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि चार सालों से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब घोटाला का मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इसका पूरा षडयंत्र पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर रचा।

ये भी पढ़ें:बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, AIMIM ने तेजस्वी से मांगा समर्थन
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Tejashwi Yadav Tejashwi Yadav News Arvind Kejriwal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।