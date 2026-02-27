चुनाव दोबारा कराया जाए, तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल के लिए मांगा 'हर्जाना'

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला में बरी होने के बाद हर्जाने की मांग की है। उन्होंने भरपाई के तौर पर दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने के बाद उन्होंने यह मांग उठाई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने शुक्रवार को कहा कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सामने आ गया है। उन्होंने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की।

तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि तथाकथित शराब घोटाला में दिल्ली की अदालत ने लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। तेजस्वी ने कहा, "इसका हर्जाना कौन भरेग? इसकी भरपाई के लिए दिल्ली में दोबारा चुनाव कराया जाए, ताकि जनता सही मुद्दे पर मतदान कर पाए।"

आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि वर्तमान में सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर केस-मुकदमा हो रखे हैं। सरकारी एजेंसियां का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि जिस तरह से केजरीवाल को शराब नीति केस में बरी किया गया है, उसी तरह उनके परिवार को भी अदालत से न्याय मिलेगा।

उन्होंने कहा, "आईआरसीटीसी केस हो या लैंड फॉर जॉब हो, सीबीआई पहले तीन बार जांच करके बंद कर चुकी है। उसमें कुछ नहीं पाया गया। संसद में भी सवाल उठा था। विजिलेंस ने भी जांच की। मगर लोगों को तंग करने के लिए दोबारा इसका इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल बरी हुए हैं, हमें भी पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमें भी न्याय मिलेगा।"

केजरीवाल समेत 23 आरोपी बरी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला केस में शुक्रवार को बरी कर दिया। पूर्व सीएम केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य 21 आरोपियों को भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अदालत ने कहा कि केजरीवास समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। साथ ही सीबीआई की चार्जशीट में कई तरह की खामियां पाई गईं।