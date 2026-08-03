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बिहार में ईओ हत्याकांड की CBI जांच की मांग, तेजस्वी बोले- MLA पर एफआईआर क्यों नहीं, आंदोलन की चेतावनी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में डेहरी के ईओ विमल कुमार की हत्या के बाद अब तेजस्वी यादव ने इसकी सीबीआई से जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि विधायक को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तेजस्वी ने न्याय नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है। 

Executive officer vimal kumar murder case
तेजस्वी यादव ने कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की औरंगाबाद में हुई हत्या पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने डेहरी ईओ हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार शाम दिवंगत ईओ की पत्नी से बात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिजन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी जा रही थी और नहीं देने पर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने लोजपा (आर) विधायक का नाम लिया है। उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है?

उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं होने पर राजद बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि परिजन के बयान के उलट आईजी घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरा निर्णय सुना दे रहे हैं। ऐसे में पूरी घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के सौ दिन में ही दो ईओ की हत्या हो गई। क्या सरकार इस मामले में भी एनकाउंटर कराएगी? कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'बिहार में एनडीए के एक विधायक ने डेहरी-डालमिया नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से 50 लाख ₹ की मांग की। मांग पूर्ति नहीं होने पर अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण है। नरेंद्र मोदी जी, आपके ट्रबल इंजन सरकार में आपके MLA ने एक ईमानदार अधिकारी की बलि ली है।

क्या ये कथित जंगलराज से अच्छा काम हुआ है? इस राज का कोई तो नामकरण कीजिए। शोक-संतप्त परिजनों से मुलाक़ात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शाम में दिवंगत अधिकारी की अंत्येष्टि में सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। DGP से निष्पक्ष जाँच कर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी की माँग की। मुख्यमंत्री से न्याय और निष्पक्षता की अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है क्योंकि वो तो ख़ुद ही अपराधियों के संरक्षक है।'

पत्नी ने डेहरी के विधायक पर लगाया हत्या का आरोप

ईओ की पत्नी बबीता ने डेहरी के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। बबीता ने कहा कि विधायक रोज फोन करके पति को परेशान करते थे। उनसे 50 लाख रुपये मांग रहे थे। हालांकि, विधायक ने आरोपों से इनकार किया। बबीता ने कहा कि पति ने साफ कह दिया था कि हम दो नंबर नहीं करते तो इतना रुपए कहां से दें। 29 जुलाई को पति विधायक से जाकर मिले भी थे। लेकिन उनकी हत्या करा दी। आजकल यह ट्रेंड बन गया है। मंत्री-विधायक सेफ रहता है, जो होता है अधिकारी के माथे मढ़ दिया जाता है। वहीं, विधायक ने कहा कि कुछ विरोधी साजिश के तहत उनका नाम घसीट रहे हैं। लेकिन ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी। वह जनहित के कार्यों को जारी रखेंगे।

पटना में खूब हुआ प्रदर्शन

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के ईओ विमल कुमार की हत्या के विरोध में रविवार को परिजन, शुभचिंतकों और कई कार्यपालक पदाधिकारियों ने गोला रोड मुख्य सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया। परिजन सीएम आवास की ओर जाना चाहते थे पर पुलिस ने उन्हें गोला रोड में ही रोक दिया। मुख्य सड़क पर करीब छह घंटे तक शव लेकर लोग प्रदर्शन करते रहे। इससे जाम लग गया। कार्यपालक पदाधिकारी संघ का कहना है कि छह माह में दो ईओ की हत्या हो गई। सरकार सभी ईओ, सीओ और बीडीओ की तरह सुरक्षा मुहैया कराए। विमल कुमार का शव सुबह 11.30 बजे दानापुर के गोला रोड टी-प्वाइंट स्थित गंगा कुटीर अपार्टमेंट पहुंचा। वे फ्लैट संख्या 501 में पत्नी बबीता देवी और दो बच्चों के साथ रहते थे। उनके आवास पर औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, हाजीपुर, विक्रम, पालीगंज समेत 10 ईओ पहुंच गए। 12.30 बजे शव के साथ परिजन व अन्य लोग सीएम आवास की ओर निकले। लेकिन संत कैरेंस स्कूल मोड के पास पुलिस ने रोक दिया। परिजनों का कहना था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नगर विकास विभाग का कोई वरीय पदाधिकारी नहीं आया।

पलभर में उजड़ गया परिवार

बबीता ने बताया कि शनिवार रात उन्होंने घर आकर साथ में खाना खाने की बात कही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। बता दें कि नगर परिषद दानापुर में ईओ पद पर भले ही कम दिन रहे। लेकिन हंसमुख स्वभाव से कर्मियों में पैठ बना ली थी। वे 11 मार्च 2024 से 2 जून 2024 तक तैनात थे। यहां से तबादला पालीगंज हो गया। बिहार नगर सेवा संघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने घटना के विरोध में हड़ताल पर जाने की बात कही।

दीघा घाट पर अंतिम संस्कार

दानापुर। ईओ विमल कुमार की शवयात्रा में आक्रोश और चीत्कार दोनों देखने को मिली। सरकार विरोधी नारे लगाए गए। दीघा घाट पर विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। मांझीले भाई विजय कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी। शव यात्रा टी प्वाइंट,संत कैरेंस स्कूल मोड़ पर रुकी। घटना के विरोध कर रहे ईओ को बारिश भी नहीं हटा पाई।

क्या है प्रमुख मांगें

● परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा

● परिवार के एक सदस्य को नौकरी

● कार्यपालक पदाधिकारियों को सुरक्षा

● निष्पक्ष जांच, दोषियों को कड़ी सजा

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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