Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एडी सिंह की जीत पक्की बता रहे तेजस्वी, राज्यसभा चुनाव में किसके भरोसे ताल ठोक रहे लालू के लाल

Mar 10, 2026 08:50 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तेजस्वी ने दावा किया कि रास चुनाव के लिए नंबर हमारे पास है, जीत पक्की है। बैठक में विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह वोट करना है ताकि एक भी मत बेकार न जाए।

एडी सिंह की जीत पक्की बता रहे तेजस्वी, राज्यसभा चुनाव में किसके भरोसे ताल ठोक रहे लालू के लाल

Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने मंगलवार को मैराथन बैठक की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में हुई इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वामदल और आईआईपी के विधायक मौजूद रहे। हालांकि बसपा और एआईएमआईएम के विधायकों ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। लगभग तीन घंटे तक चली इस बैठक में महागठबंधन ने रास चुनाव में जीत का दावा किया। हालांकि, कांग्रेस पार्टी के तीन विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि 35 विधायकों वाले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव किसके भरोसे यह दावा कर रहे हैं।

बैठक में अध्यक्षता करते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि रास चुनाव के लिए नंबर हमारे पास है, जीत पक्की है। बैठक में विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह वोट करना है ताकि एक भी मत बेकार न जाए। विधायकों को अपनी कलम उपयोग नहीं करने की नसीहत दी गई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को अपार वोट दिया है। एक करोड़ 90 लाख लोगों का समर्थन हमारे गठबंधन के पास है। जनभावना महागठबंधन के साथ है।

ये भी पढ़ें:रास चुनाव से पहले तेजस्वी ने AIMIM से बनाई दूरी, MGB की बैठक में न्योता नहीं

राज्य चुनाव में जीत का दावा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजद अपने राज्यसभा उम्मीदवार एडी सिंह की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। नंबर हमारे पास है तभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम का सहयोग लेने के लिए शीर्ष स्तर पर बातचीत जारी है। बसपा विधायक का भी सहयोग मिलने को लेकर महागठबंधन आश्वस्त है। बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद थे। एक-दो विधायक बैठक में नहीं आ सके पर उन्होंने विधिवत इसकी सूचना भेज दी थी।

ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव से पहले पांच दिन नीतीश करेंगे वो काम, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद

यहां समझना जरूरी है कि आज ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के पांच विधायक जीते थे जिनमें से 4 विधायकों को राजद ने तोड़ लिया था। पूरे पांच साल ओवैसी अपने भाषण में इसे मुद्दा बनाते रहे। 2025 के चुनाव में अख्तरुल ईमान तेजस्वी यादव के दरवाजे पर बैंड बजाते हुए महागठबंधन में शामिल होने की मांग करते गए थे। लेकिन, लालू यादव यादव या तेजस्वी ने दरवाजा भी नहीं खोला और ईमान को खाली हाथ लौटना पड़ा था। एआईएमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देने के लिए महागठबंधन से सहयोग मांगा था। ऐसे में तेजस्वी का ओवैसी से बातचीत का दावा करना सहज नहीं लगता। लेकिन, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:‘देखो और इंतजार करो’ , बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की AIMIM को सलाह
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Elections 2026
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।