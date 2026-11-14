नीतीश के जिंदा रहते पुल का नामकरण कर दिया, उनका राजनीतिक दौर खत्म : तेजस्वी यादव
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि किसी जगह का नामकरण या किसी व्यक्ति की मूर्ति तब लगाई जाती है, जब वह इस दुनिया में नहीं रहते। सरकार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रख दिया है, इससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक खत्म कर दी गई है।
पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के राघोपुर, बिदुपुर तक बनाए गए सिक्सलेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखने पर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिंदा रहते ही इस पुल का नामकरण उनके नाम पर कर दिया गया। ऐसा लगता है कि यह संदेश दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से नीतीश का दौर खत्म हो चुका है। दूसरी ओर, तेजस्वी की बहन एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भी इस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई।
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, “एनडीए की सरकार है। वे चाहें जो नाम रख सकते हैं। उन्होंने कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रख दिया है। एक तरह से उन्होंने (सरकार) नीतीश को खत्म ही कर दिया है। आमतौर पर ऐसे नाम तब रखे जाते हैं, या मूर्तियां तब लगाई जाती हैं, जब कोई हमारे बीच नहीं रहता है। मगर यहां नीतीश के जीवित रहते ही नामकरण कर दिया गया। यह संदेश दे दिया कि नीतीश अब राजनीतिक रूप से खत्म हैं।”
रोहिणी बोलीं- लालू के नाम पर होना चाहिए था राघोपुर पुल
तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम उनके पिता लालू यादव के नाम पर रखा जाना चाहिए था। या फिर इसका नाम सामाजिक न्याय सेतु रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक श्रेय लेने के लिए राघोपुर पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों के नाम किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो अफसोसजनक है।
बता दें कि बिहार सरकार ने पटना और वैशाली के बीच गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की। सीएम ने कहा कि 21 नवंबर को बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का विधिवत रूप से लोकार्पण करेंगे। बता दें कि यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रही है।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने से जेडीयू गदगद है। नीतीश की पार्टी के तमाम नेताओं ने सम्राट सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताया। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के नव निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। गंगा पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुलों में जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु के बाद अब छह लेन बिदुपुर पुल नीतीश सेतु के नाम से जाना जाएगा। महापुरुषों के नाम पर पुलों का नामकरण उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।