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तेजस्वी यादव बोले- हमारी सैलरी नहीं आई, मंत्रियों को भी नहीं मिल रही, सरकार का खजाना खाली

Apr 09, 2026 08:06 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य सरकार का खजाना खाली हो चुका है। उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। साथ ही मंत्रियों को भी वेतन नहीं दिया गया है। 

तेजस्वी यादव बोले- हमारी सैलरी नहीं आई, मंत्रियों को भी नहीं मिल रही, सरकार का खजाना खाली

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से लेकर मंत्रियों तक को वेतन नहीं मिल रहा है, हमारी भी सैलरी नहीं आई है, सरकार का खजाना पूरा खाली है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है और पूरा सिस्टम लचर हो गया है। कर्मचारियों से लेकर ठेकेदारों तक को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए सरकार को जमकर घेरा।

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, "बिहार इनके हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मगर ना कोई पैकेज है, ना कुछ और कुछ है। लोगों को पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही है। कर्मचारियों को छोड़िए, मंत्रियों को, हम लोग को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है।

पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि बिहार में सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। अररिया जिले के फारबिसगंज में हुए हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े सड़क पर सिर काटे जा रहे हैं। केंद्र में बैठे भाजपा के नेता ऊंची-ऊंची बात करते हैं, उन्होंने बिहार की नाक कटवा दी है। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है।

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नया सीएम कौन और किसका, इसमें लगे एनडीए के नेता- तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि सत्ताधारी दलों के नेता नई सरकार बनाने में लगी हुई है। दूसरी ओर, बिहार का पूरा सिस्टम चौपट है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है। एनडीए के नेताओं के मन में अभी लडडू फूट रहे हैं। किसका और कौन सीएम बनेगा, इस पर लगे हुए हैं।

गरीब राज्य वाले बयान पर सफाई

तेजस्वी यादव ने बिहार को गरीब राज्य वाले अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन बिहार में है। प्रति व्यक्ति आय में निचले पायदान पर है। जबकि भ्रष्टाचार, अपराध में नंबर 1 और 2 पर है। बता दें कि पिछले दिनों केरल में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने बिहार को गरीब राज्य कहा था, जिस पर राज्य के एनडीए नेताओं ने आपत्ति जताकर सार्वजनिक माफी की मांग की थी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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