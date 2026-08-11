सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे भी नहीं, फिर खजाना खाली होने का आरोप लगाने लगे तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे भी नहीं है। ठेकेदारों का भुगतान भी लटका हुआ है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कई सरकारी कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गप्पेबाजी और घपलेबाजी में मस्त है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास ठेकेदारों को भुगतान करने का पैसा नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने एनडीए सरकार को आरोप लगाते हुए कहा, "इन लोगों ने लूट मचाकर पूरा खजाना खाली कर दिया है। एक बार नहीं कई बार सवाल पूछ चुके हैं। बिहार में अब भी भ्रष्टाचार पनप रहा है और फैल रहा है। छोटे से छोटा काम भी बिना घूस दिए नहीं हो पा रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार में ऐसे लग ही नहीं रहा कि सरकार है।"
पहले भी खजाना खाली होने का आरोप लगा चुके हैं तेजस्वी
बता दें कि विपक्ष पूर्व में भी कई बार सरकार पर खजाना खाली होने का आरोप लगा चुका है। बीते अप्रैल महीने में तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उन्हें खुद सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि कई मंत्री और विधायकों का वेतन भी सरकार ने नहीं दिया है। हालांकि, बिहार सरकार ने उनके आरोपों को खारिज किया था। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बाद में कहा कि तेजस्वी यादव को सैलरी दे दी गई है और सरकारी खजाना खाली नहीं है।
इसके अलावा, जून महीने में भी आरजेडी ने आरोप लगाया था कि बिहार सरकार दिवालिया होने की कगार पर है। सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन, छात्रवृति और किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए आकस्मिक निधि से 3662 करोड़ रुपये निकालने के फैसले पर भी तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरा था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।