tejashwi yadav claims bihar minister jibesh mishra beat man for asking question showed video तेजस्वी का दावा- मंत्री जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछने पर पत्रकार को पीटा; वीडियो दिखा पूछे सवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstejashwi yadav claims bihar minister jibesh mishra beat man for asking question showed video

तेजस्वी का दावा- मंत्री जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछने पर पत्रकार को पीटा; वीडियो दिखा पूछे सवाल

तेजस्वी यादव ने लिखा, ‘बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अतिपिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और माँ-बहन की अभद्र गालियां दी।’

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:04 PM
share Share
Follow Us on
तेजस्वी का दावा- मंत्री जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछने पर पत्रकार को पीटा; वीडियो दिखा पूछे सवाल

बिहार के दरभंगा जिले में स्थानीय विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स को चोट भी आई है। हमले के बाद जीवेश मिश्रा का काफिला किसी तरह वहां से निकल सका। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर पत्रकार की पिटाई करने का आरोप लगा दिया है।

तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार से कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं। एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, 'बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अतिपिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और माँ-बहन की अभद्र गालियां दी।

ये भी पढ़ें:बिहार में नीतीश के मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला, मारपीट में एक घायल

नकली दवा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला दवा चोरी में सजायाफ्ता मंत्री जीवेश मिश्रा श्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे है और ऊपर से गाली देकर अतिपिछड़ा वर्ग के पत्रकार को पीट रहे है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उनके चेहते मंत्री द्वारा पत्रकार की माँ-बहन को गाली देने पर अब टीवी पर बैठ टेसू बहायेंगे? क्या दिल्ली स्टूडियो में बैठे पत्रकार अब इस पर डिबेट करेंगे? क्या उनकी अंतरात्मा जगेगी? मुख्यमंत्री तो अचेत, बेसुध और मानसिक रूप से अस्वस्थ है लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस गुंडे मंत्री को बर्खास्त करायेंगे?

जो वीडियो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शेयर किया है उसमें एक गाड़ी नजर आ रही है और कुछ लोग गाली-गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

क्या बोले मंत्री जीवेश मिश्रा

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी अपनी बात रखी है। जीवेश मिश्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि उनपर लगाए गए पिटाई के आरोप पूरी तरह झूठ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और एसडीपीओ से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में 4 दिनों तक बारिश का दौर, उत्तर में भारी वर्षा;पटना में कैसा रहेगा मौसम

दरभंगा में क्या हुआ था…

दरभंगा के सिंहवाड़ा में थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में रविवार की देर शाम स्थानीय विधायक सह मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वे एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में समर्थक व विरोधी उलझ गए। इस दौरान हुई मारपीट में गांव का दिवाकर साहनी उर्फ दिलीप साहनी जख्मी हो गया। मारपीट के दौरान उसके कपड़े भी फट गए।

बताया जाता है कि एक युवक माइक लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा के पास सवाल पूछने पहुंचा। उसने कहा कि यह सड़क क्यों नहीं बनी। इस पर उसे बताया गया कि यह सड़क पास हो चुकी है। इसी बीच हुए हो-हल्ला के दौरान समर्थक और विरोधी उलझ गए। बताया गया है कि इस बीच किसी ने मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे-तैसे मंत्री के काफिले को गांव से ग्रामीणों ने निकाला, पर प्रशासन की दो गाड़ियों को कुछ लोगों ने घेर लिया। भारी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस ने उसे वहां से निकाला।

ये भी पढ़ें:राजद को सबसे अधिक सीटें पर अब BJP सबसे पड़ी पार्टी, बेहतर स्ट्राइक रखना चुनौती