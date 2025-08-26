पटना में बच्चों की हत्या के बाद भारी बवाल; तेजस्वी का आरोप- मंगल पांडेय की गाड़ी पर हमला

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बिहार में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया है कि गुस्साए लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की गाड़ी पर धावा बोला था।

दो बच्चों की हत्या के बाद पटना में भारी बवाल हुआ है। पटना के अटल पथ पर गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर भी पथराव किया गया है। कहा जा रहा है कि आक्रोशित लोगों ने सोमवार की रात एक मंत्री की कार पर भी हमला बोला था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बिहार में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया है कि गुस्साए लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की गाड़ी पर धावा बोला था।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई है। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन-प्रशासन से सुनवाई-कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में दो बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया। जनाब पांडे जी, इतने असंवदेनशील, अंहकारी और संभ्रांत मंत्री है कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते है।

मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृति के “नायब मुख-मंत्री” बिहार पुलिस को हांकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है।'

पटना के अटल पथ पर खूब बवाल आपको बता दें कि पटना के पाटलिपुत्र इलाके के रहने वाले भाई-बहनों की हत्या का आरोप लगा स्थानीय लोग सोमवार की देर शाम काफी आक्रोशित हो गए थे। गुस्साए लोगों ने अटल पथ पर खूब बवाल काटा था। लोगों को समझाने के लिए जब वहां पुलिस पहुंची तब लोगों ने पुलिस पर भी धावा बोल दिया।