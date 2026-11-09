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तेजस्वी यादव ने परिवार संग मनाई दिवाली, पत्नी-बेटे की तस्वीरें की शेयर; तेज प्रताप दिखे अकेले

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि, दिवाली के खास मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

tejashwi yadav diwali
तेजस्वी यादव ने परिवार के साथ दिवाली मनाई है।

बिहार समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे हर्ष औऱ उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अवसर पर कई खास तस्वीरें सामने आईं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के संग दीपावली मनाते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वो अपनी पत्नी, बेटी कात्यायनी और बेटे ईराज के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि, दिवाली के खास मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘दीपावली पर सपरिवार माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर जी की विधि-विधान से पूजा की एवं माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत, नव संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। कामना है कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको धन -धान्य व ऐश्वर्य की सुलभ प्राप्ति हो।’

इधऱ दिवाली के मौके पर तेज प्रताप यादव अकेले ही दीये जलाते नजर आए। जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि तेज प्रताप यादव रंगोली के पास दीये जला रहे हैं। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'समस्त देशवासियों एवं बिहारवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।

दीपों का यह त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का उजाला लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश की कृपा से आपके घर-परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनी रहे। आइए, इस दीपावली पर हम सभी मिलकर प्रेम और भाईचारे का दीप जलाएँ और अपने समाज में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाएँ। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। शुभ दीपावली!'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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