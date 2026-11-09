तेजस्वी यादव ने परिवार संग मनाई दिवाली, पत्नी-बेटे की तस्वीरें की शेयर; तेज प्रताप दिखे अकेले
तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि, दिवाली के खास मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
बिहार समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे हर्ष औऱ उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अवसर पर कई खास तस्वीरें सामने आईं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के संग दीपावली मनाते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वो अपनी पत्नी, बेटी कात्यायनी और बेटे ईराज के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि, दिवाली के खास मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘दीपावली पर सपरिवार माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर जी की विधि-विधान से पूजा की एवं माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत, नव संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। कामना है कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको धन -धान्य व ऐश्वर्य की सुलभ प्राप्ति हो।’
इधऱ दिवाली के मौके पर तेज प्रताप यादव अकेले ही दीये जलाते नजर आए। जो वीडियो सामने आया है उसमें नजर आ रहा है कि तेज प्रताप यादव रंगोली के पास दीये जला रहे हैं। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'समस्त देशवासियों एवं बिहारवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।
दीपों का यह त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का उजाला लेकर आए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश की कृपा से आपके घर-परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनी रहे। आइए, इस दीपावली पर हम सभी मिलकर प्रेम और भाईचारे का दीप जलाएँ और अपने समाज में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाएँ। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। शुभ दीपावली!'