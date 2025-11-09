Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstejashwi yadav celebrate birthday with lalu rabri supporters reached patna
पैसा, शॉल और गुलदस्ता, चुनावी हलचल के बीच तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने पहुंचे समर्थक; 36 पॉन्ड का केक कटेगा

पैसा, शॉल और गुलदस्ता, चुनावी हलचल के बीच तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने पहुंचे समर्थक; 36 पॉन्ड का केक कटेगा

संक्षेप: Tejashwi Yadav Birthday: इससे पहले तेजस्वी यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ भी जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन मनाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने अपने फेसबुक पेज पर तेजस्वी के जन्मदिन मनाने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भाई।'

Sun, 9 Nov 2025 10:21 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Tejashwi Yadav Birthday: बिहार में चुनावी हलचल तेज है। इस बीच राज्य के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनके समर्थक पटना पहुंचे थे। यह समर्थक गाजे-बाजे के साथ पटना आए थे। चुनावी रैलियों के लिए पटना से निकलने से पहले उनके समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उनके आवास के बाहर सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा था। बैंड-बाजा और मिठाई लेकर तेजस्वी यादव के समर्थक खड़े नजर आए। जन्मदिन पर तेजस्वी के समर्थकों ने उन्हें शॉल और गुलदस्ता भेंट किया। इसके अलावा एक समर्थक नोट उड़ाते भी नजर आए। तेजस्वी यादव ने समर्थकों का धन्यवाद भी किया। अपने नेता के जन्मदिन के मौके पर समर्थक सड़क पर नाचते और पैसे लुटाते भी नजर आए। कई समर्थकों के हाथ में मिठाइयों की टोकरियां थीं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर जश्न का नजारा दिखा।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में महज 255 महिला प्रत्याशी, सबसे ज्यादा इस पार्टी ने दिया टिकट
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी यादव ने परिवार संग मनाया बर्थडे

इससे पहले तेजस्वी यादव ने परिवार वालों के साथ भी जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन मनाने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने अपने फेसबुक पेज पर तेजस्वी के जन्मदिन मनाने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भाई। तुम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहो। जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हारी मेहनत, लगन और सच्चाई तुम्हें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाए। ईश्वर तुम्हें वो शक्ति दे कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और हर एक आशावान का गर्व बनो। तुम्हारी मुस्कान यूँ ही बनी रहे और हर आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और उपलब्धियाँ लेकर आए। ’

36 पॉन्ड का केक कटेगा..

बता दें कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को 36 वर्ष के हो जाएंगे। राजद ने उनके जन्मदिन को मनाने की पूरी तैयारी की है। पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में 36 पॉन्ड का केक काटने का निर्णय लिया है। साथ ही गरीब बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल भी वितरित की जाएगी।

वहीं पार्टी नेताओं की ओर से कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। इस बाबत प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार और सृजन स्वराज की ओर से लगाए गए पोस्टर में पार्टी के अन्य नेताओं की भी तस्वीर है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में पीएम मोदी सुपर एक्टिव, 7 बार आकर 14 जनसभाओं को किया संबोधित
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।