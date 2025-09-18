Tejashwi Yadav car gets stuck in mud his Khagaria to Patna trip abruptly cancelled कीचड़ में फंस गई तेजस्वी यादव की गाड़ी, खगड़िया से पटना जाने का कार्यक्रम अचानक रद्द, Bihar Hindi News - Hindustan
कीचड़ में फंस गई तेजस्वी यादव की गाड़ी, खगड़िया से पटना जाने का कार्यक्रम अचानक रद्द

खगड़िया में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की कार कीचड़ में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर निकालना पड़ा। वहीं, तेजस्वी को पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, मगर खराब मौसम के चलते खगड़िया से नहीं निकल पाए।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, खगड़ियाThu, 18 Sep 2025 09:42 PM
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी खगड़िया में कीचड़ में फंस गई। उसे फिर ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान ही खगड़िया से उनका गुरुवार को पटना जाने का कार्यक्रम था। तेजस्वी आधे घंटे तक हेलिकॉप्टर में बैठे रहे। मगर खराब मौसम के चलते पटना का कार्यक्रम अचानक रद्द करना पड़ा। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार को बिहार अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया के दौरे पर पहुंचे। पटना में शाम को एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाना था। इसके लिए पटना से हेलिकॉप्टर मंगाया गया। तेजस्वी हेलिकॉप्टर में बैठे। मगर मौसम ने उनका साथ नहीं दिया। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी मौसम ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने पटना का दौरा रद्द कर दिया।

तेजस्वी यादव इसके बाद हेलिकॉप्टर से उतरकर गाड़ी में बैठे और वापस एनएच 31 की तरफ आने लगे। तभी उनकी गाड़ी बैक करते समय कीचड़ में फंस गई। वहां पर मौजूद आरजेडी के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने तुरंत एक ट्रैक्टर बुलवाया। फिर ट्रैक्टर से खींचकर तेजस्वी की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला गया।

तेजस्वी समेत अन्य नेताओं के लिए कुछ देर के लिए परेशानी की स्थिति बनी रही। हालांकि, वहां पर मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की परेशानी दूर करने के लिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।

आरजेडी जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार ने बताया कि तेजस्वी को पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेना था। मौसम ठीक नहीं रहने के चलते उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर यात्रा जारी रखने का फैसला लिया।